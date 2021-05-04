В Дании отказываются от вакцины Johnson & Johnson

Власти Дании решили не включать вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson в свою программу вакцинации. Причиной этого стали прецеденты с образованием тромбов.

Вакцина Johnson & Johnson исключается из программы, после того, как в США у людей, которые получили вакцину, были выявлены случаи образования тромбов.

"Национальный совет здравоохранения в настоящее время отказывается от вакцины от Johnson & Johnson, которая будет исключена из программы вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении.

Сейчас неизвестно, как решение об отказе от вакцины повлияет на календарь вакцинации и последующего открытия страны.