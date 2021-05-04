В Дании отказываются от вакцины Johnson & Johnson
Власти Дании решили не включать вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson в свою программу вакцинации. Причиной этого стали прецеденты с образованием тромбов.
Об этом сообщает TV2 News.
Вакцина Johnson & Johnson исключается из программы, после того, как в США у людей, которые получили вакцину, были выявлены случаи образования тромбов.
"Национальный совет здравоохранения в настоящее время отказывается от вакцины от Johnson & Johnson, которая будет исключена из программы вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении.
Сейчас неизвестно, как решение об отказе от вакцины повлияет на календарь вакцинации и последующего открытия страны.
Напомним, в Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.
В то же время вакцину Johnson & Johnson снова будут использовать в США. Запретить ее решили после того, как в стране выявили случаи тромбоза после вакцинации.