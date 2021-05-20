ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Дании разрешили выбирать препарат для вакцинации от COVID

Новина українською →
Копенгаген, Четверг 20 мая 2021 14:30
В Дании разрешили выбирать препарат для вакцинации от COVID Фото: в Дании разрешили выбирать препарат для вакцинации от COVID (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Дании разрешило выбирать препарат для вакцинации от коронавируса. Пока жители страны могут выбрать препарат от AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Об этом сообщает The Local.

Вакцины этих двух компаний были исключены датскими органами здравоохранения из национальной программы вакцинации. Только вакцины Pfizer и Moderna находятся в общем пользовании в Дании, которая в настоящее время рассчитывает завершить вакцинацию населения к концу августа.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике подписал приказ, разрешающий выбор вакцин. Приказ, который вступил в силу в четверг, 20 мая, позволяет частным компаниям проводить вакцинацию на договорной основе.

Таким образом, может появиться возможность получить доступ к вакцинации раньше, чем это было бы возможно в рамках национальной программы. Консультации и вакцинация должны начаться в ближайшее время.

"Это произойдет после консультации с врачом, где вам будет предоставлена подробная информация, и вы должны будете дать информированное согласие, если хотите воспользоваться этим предложением", - говорится в заявлении Хойнике.

Частная компания Practio заявила, что готова проводить вакцинацию с использованием препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson, если она получит соответствующий контракт.

Соучредитель компании Practio Йонас Нильсон сообщил, что около 2 тысяч человек уже записались на вакцинацию.

Нильсон ожидает, что компания начнет выдавать первые дозы вакцины со следующей недели, и до 100 врачей проявили интерес к вакцинации для компании.

Напомним, ранее власти Дании решили не включать вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson в свою программу вакцинации.

Кроме того, в Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Дания Вакцина от коронавируса вакцинация Коронавирус
NEWS
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют