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Канада отложила применение вакцины Johnson&Johnson

Новина українською → Канада, Суббота 01 мая 2021 07:59
Канада отложила применение вакцины Johnson&Johnson Фото: (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на Минздрав Канады.

Решение было принято после того, как стало известно, что дозы препарата, поступившие в Канаду, были произведены на американском заводе, где ранее испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

Препарат выпустят после того, как минздрав убедится, что они "соответствуют высоким стандартам качества, безопасности и эффективности".

На этой неделе в Канаду поступило 300 тысяч доз вакцины.


Несколько дней назад сообщалось, что в Канаде продолжат использовать вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca, которые могут вызывать тромбы. Кроме того, вакцину Johnson & Johnson снова будут использовать в США. Запретить ее решили после того, как в стране обнаружили случаи тромбоза после вакцинации.

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