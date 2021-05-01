Канада отложила применение вакцины Johnson&Johnson
В Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.
Об этом сообщает CBC со ссылкой на Минздрав Канады.
Решение было принято после того, как стало известно, что дозы препарата, поступившие в Канаду, были произведены на американском заводе, где ранее испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson.
Препарат выпустят после того, как минздрав убедится, что они "соответствуют высоким стандартам качества, безопасности и эффективности".
На этой неделе в Канаду поступило 300 тысяч доз вакцины.
Несколько дней назад сообщалось, что в Канаде продолжат использовать вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca, которые могут вызывать тромбы. Кроме того, вакцину Johnson & Johnson снова будут использовать в США. Запретить ее решили после того, как в стране обнаружили случаи тромбоза после вакцинации.