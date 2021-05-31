У Данії можуть переглянути рішення про застосування вакцини Johnson & Johnson

Уряд Данії звернувся до управління охорони здоров'я країни з проханням переглянути рішення про виключення з програми вакцинації вакцини компанії Johnson & Johnson. Оскільки в країні переносяться терміни вакцинації через відсутність достатньої кількості вакцин інших виробників.

Вакцина Johnson & Johnson була виключена з програми масової вакцинації після підозр про рідкісні, але серйозні побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і зараз доступна тільки після попередньої консультації з лікарем.

Видання зазначається, що прохання уряду до управління охорони здоров'я зумовлене двома факторами. Зокрема, бажанням якомога швидше імунізувати населення, а також тим, що отримано більше інформації про цей препарат з ряду європейських країн.