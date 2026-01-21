Дані можуть бути неточними: у Києві стався збій у моніторингу якості повітря

Що відомо про причини такого збою

Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря в Києві стався:

внаслідок відключень електропостачання;

у результаті ворожих обстрілів столиці.

"За умов знеструмлень або нестабільного електроживлення обладнання працює некоректно", - пояснили українцям.

З огляду на ситуацію, яка склалась:

прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря;

часті вимушені перезапуски - негативно впливають на роботу автономних станцій.

"Тому під час тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступні", - додали у КМДА.

Наголошується, що фахівці "вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання".

Як формується індекс якості повітря

В цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:

ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);

SO2 (діоксид сірки);

NO2 (діоксид азоту);

О3 (приземний озон);

CO (оксид вуглецю).

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Де шукати дані про якість повітря у Києві

Зазвичай стежити за поточним станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:

або на карті за посиланням;

або в додатку "Київ Цифровий".

Крім того, моніторити інформацію про якість повітря в Києві у режимі реального часу можна пробувати за допомогою української екологічної системи SaveEcoBot.

Дані системи станом на 13:25 середи, 21 січня (карта: saveecobot.com/maps)