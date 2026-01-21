Данные могут быть неточными: в Киеве произошел сбой в мониторинге качества воздуха

Что известно о причинах такого сбоя

Согласно информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, временный сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве произошел:

из-за отключений электроснабжения;

в результате вражеских обстрелов столицы.

"В условиях обесточивания или нестабильного электропитания оборудование работает некорректно", - объяснили украинцам.

Учитывая ситуацию, которая сложилась:

приборы не всегда способны обеспечивать точные показатели качества воздуха;

частые вынужденные перезапуски - негативно влияют на работу автономных станций.

"Поэтому во время длительного отсутствия электроснабжения данные о состоянии атмосферного воздуха могут быть временно недоступны", - добавили в КГГА.

Подчеркивается, что специалисты "принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления стабильной работы оборудования".

Как формируется индекс качества воздуха

В целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется, как правило, автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);

SO2 (диоксид серы);

NO2 (диоксид азота);

О3 (приземный озон);

CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Где искать данные о качестве воздуха в Киеве

Обычно следить за текущим состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

либо на карте по ссылке;

либо в приложении "Киев Цифровой".

Кроме того, мониторить информацию о качестве воздуха в Киеве в режиме реального времени можно пробовать с помощью украинской экологической системы SaveEcoBot.

Данные системы по состоянию на 13:25 среды, 21 января (карта: saveecobot.com/maps)