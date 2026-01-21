RU

Данные могут быть неточными: в Киеве произошел сбой в мониторинге качества воздуха

В ближайшее время данные о качестве воздуха в Киеве могут быть неточными (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве произошел временный сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Что известно о причинах такого сбоя

Согласно информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, временный сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве произошел:

  • из-за отключений электроснабжения;
  • в результате вражеских обстрелов столицы.

"В условиях обесточивания или нестабильного электропитания оборудование работает некорректно", - объяснили украинцам.

Учитывая ситуацию, которая сложилась:

  • приборы не всегда способны обеспечивать точные показатели качества воздуха;
  • частые вынужденные перезапуски - негативно влияют на работу автономных станций.

"Поэтому во время длительного отсутствия электроснабжения данные о состоянии атмосферного воздуха могут быть временно недоступны", - добавили в КГГА.

Подчеркивается, что специалисты "принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления стабильной работы оборудования".

Как формируется индекс качества воздуха

В целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется, как правило, автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

  • ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);
  • SO2 (диоксид серы);
  • NO2 (диоксид азота);
  • О3 (приземный озон);
  • CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Где искать данные о качестве воздуха в Киеве

Обычно следить за текущим состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

Кроме того, мониторить информацию о качестве воздуха в Киеве в режиме реального времени можно пробовать с помощью украинской экологической системы SaveEcoBot.

Данные системы по состоянию на 13:25 среды, 21 января (карта: saveecobot.com/maps)

Напомним, во вторник, 20 января, на левом берегу Киева в результате вражеских обстрелов возникли пожары. Ввиду этого в КГГА сообщили, что над городом образовался смог, и рассказали людям, как уберечь здоровье при таких условиях.

Кроме того, жителям и гостям столицы посоветовали, как найти ближайший к своему дому бювет с генератором.

Читайте также, в каких областях Украины качество воздуха ухудшилось в разы раньше.

