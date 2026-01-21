Данные могут быть неточными: в Киеве произошел сбой в мониторинге качества воздуха
В Киеве произошел временный сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Что известно о причинах такого сбоя
Согласно информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, временный сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве произошел:
- из-за отключений электроснабжения;
- в результате вражеских обстрелов столицы.
"В условиях обесточивания или нестабильного электропитания оборудование работает некорректно", - объяснили украинцам.
Учитывая ситуацию, которая сложилась:
- приборы не всегда способны обеспечивать точные показатели качества воздуха;
- частые вынужденные перезапуски - негативно влияют на работу автономных станций.
"Поэтому во время длительного отсутствия электроснабжения данные о состоянии атмосферного воздуха могут быть временно недоступны", - добавили в КГГА.
Подчеркивается, что специалисты "принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления стабильной работы оборудования".
Как формируется индекс качества воздуха
В целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется, как правило, автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
- ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);
- SO2 (диоксид серы);
- NO2 (диоксид азота);
- О3 (приземный озон);
- CO (оксид углерода).
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Где искать данные о качестве воздуха в Киеве
Обычно следить за текущим состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:
- либо на карте по ссылке;
- либо в приложении "Киев Цифровой".
Кроме того, мониторить информацию о качестве воздуха в Киеве в режиме реального времени можно пробовать с помощью украинской экологической системы SaveEcoBot.
Данные системы по состоянию на 13:25 среды, 21 января (карта: saveecobot.com/maps)
Напомним, во вторник, 20 января, на левом берегу Киева в результате вражеских обстрелов возникли пожары. Ввиду этого в КГГА сообщили, что над городом образовался смог, и рассказали людям, как уберечь здоровье при таких условиях.
Кроме того, жителям и гостям столицы посоветовали, как найти ближайший к своему дому бювет с генератором.
Читайте также, в каких областях Украины качество воздуха ухудшилось в разы раньше.