Дані є, але їх не показують: у Держстаті розповіли, коли проведуть перепис населення

Проведення повноцінного перепису населення в Україні стане можливим лише через 1,5-2 роки після завершення бойових дій. Наразі статистика чисельності громадян ведеться, проте її не оприлюднюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної служби статистики (Держстат) Арсена Макарчука в коментарі "Укрінформу".
За словами очільника відомства, реальні терміни проведення перепису - через півтора-два роки після закінчення війни. Це пов’язано з необхідністю стабілізації соціальних процесів.
"Потрібно зачекати, щоб відбулося повернення людей, демобілізація та реінтеграція у суспільство. Лише тоді буде сенс фіксувати стан та чисельність населення", - наголосив Макарчук.
Він пояснив, що перепис - це не просто підрахунок людей, а глибоке розуміння вікового, гендерного складу та доступу до інфраструктури, що необхідно для планування державних програм.
Макарчук зазначив, що Держстат продовжує оцінювати чисельність населення навіть під час війни, проте ці показники наразі закриті.
Нагадаємо, остання офіційна оцінка чисельності населення України була зафіксована ще 1 лютого 2022 року.
