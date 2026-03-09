Дані є, але їх не показують: у Держстаті розповіли, коли проведуть перепис населення

Головне: Терміни: перепис відбудеться не раніше ніж за 18-24 місяці після війни.

Причина затримки: необхідність дочекатися повернення біженців та завершення демобілізації.

Поточна ситуація: офіційні дані про чисельність населення наразі не розголошуються через обговорення з урядом.

Коли чекати на перепис

За словами очільника відомства, реальні терміни проведення перепису - через півтора-два роки після закінчення війни. Це пов’язано з необхідністю стабілізації соціальних процесів.

"Потрібно зачекати, щоб відбулося повернення людей, демобілізація та реінтеграція у суспільство. Лише тоді буде сенс фіксувати стан та чисельність населення", - наголосив Макарчук.

Він пояснив, що перепис - це не просто підрахунок людей, а глибоке розуміння вікового, гендерного складу та доступу до інфраструктури, що необхідно для планування державних програм.

Чому дані не публікують зараз

Макарчук зазначив, що Держстат продовжує оцінювати чисельність населення навіть під час війни, проте ці показники наразі закриті.

Консенсус з урядом: статисти обговорюють із Кабміном, які саме цифри можна оприлюднити без шкоди безпеці.

Похибка оцінок: на сьогодні існують різні дані від міжнародних та наукових інституцій, проте різниця між ними може сягати 4 мільйонів осіб.

Нагадаємо, остання офіційна оцінка чисельності населення України була зафіксована ще 1 лютого 2022 року.