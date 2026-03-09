Данные есть, но их не показывают: в Госстате рассказали, когда проведут перепись населения

Проведение полноценной переписи населения в Украине станет возможным только через 1,5-2 года после завершения боевых действий. Сейчас статистика численности граждан ведется, однако ее не обнародуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной службы статистики (Госстат) Арсена Макарчука в комментарии "Укринформу".
По словам главы ведомства, реальные сроки проведения переписи - через полтора-два года после окончания войны. Это связано с необходимостью стабилизации социальных процессов.
"Нужно подождать, чтобы произошло возвращение людей, демобилизация и реинтеграция в общество. Только тогда будет смысл фиксировать состояние и численность населения", - подчеркнул Макарчук.
Он пояснил, что перепись - это не просто подсчет людей, а глубокое понимание возрастного, гендерного состава и доступа к инфраструктуре, что необходимо для планирования государственных программ.
Макарчук отметил, что Госстат продолжает оценивать численность населения даже во время войны, однако эти показатели пока закрыты.
Напомним, последняя официальная оценка численности населения Украины была зафиксирована еще 1 февраля 2022 года.
Ранее в интервью РБК-Украина министр социальной политики, семьи и национальности Денис Улютин рассказал, что уровень рождаемости в Украине снижается давно, и темпы этого падения пока не ускоряются, но и не замедляются. В то же время в ведомстве работают над программами, которые смогут поддержать семьи с детьми.
