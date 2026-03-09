RU

Общество Образование Деньги Изменения

Данные есть, но их не показывают: в Госстате рассказали, когда проведут перепись населения

17:42 09.03.2026 Пн
2 мин
Последний раз официально численность Украины зафиксировали 1 февраля 2022 года
aimg Василина Копытко
Сейчас погрешность в оценках численности составляет 4 млн человек (фото: Getty Images)

Проведение полноценной переписи населения в Украине станет возможным только через 1,5-2 года после завершения боевых действий. Сейчас статистика численности граждан ведется, однако ее не обнародуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной службы статистики (Госстат) Арсена Макарчука в комментарии "Укринформу".

Читайте также: Рождаемость в Украине упала до катастрофического уровня, - демографы

Главное:

  • Сроки: перепись состоится не ранее чем через 18-24 месяца после войны.
  • Причина задержки: необходимость дождаться возвращения беженцев и завершения демобилизации.
  • Текущая ситуация: официальные данные о численности населения пока не разглашаются из-за обсуждения с правительством.

Когда ждать переписи

По словам главы ведомства, реальные сроки проведения переписи - через полтора-два года после окончания войны. Это связано с необходимостью стабилизации социальных процессов.

"Нужно подождать, чтобы произошло возвращение людей, демобилизация и реинтеграция в общество. Только тогда будет смысл фиксировать состояние и численность населения", - подчеркнул Макарчук.

Он пояснил, что перепись - это не просто подсчет людей, а глубокое понимание возрастного, гендерного состава и доступа к инфраструктуре, что необходимо для планирования государственных программ.

Почему данные не публикуют сейчас

Макарчук отметил, что Госстат продолжает оценивать численность населения даже во время войны, однако эти показатели пока закрыты.

  • Консенсус с правительством: статистики обсуждают с Кабмином, какие именно цифры можно обнародовать без ущерба безопасности.
  • Погрешность оценок: на сегодня существуют различные данные от международных и научных институтов, однако разница между ними может достигать 4 миллионов человек.

Напомним, последняя официальная оценка численности населения Украины была зафиксирована еще 1 февраля 2022 года.

Ранее в интервью РБК-Украина министр социальной политики, семьи и национальности Денис Улютин рассказал, что уровень рождаемости в Украине снижается давно, и темпы этого падения пока не ускоряются, но и не замедляются. В то же время в ведомстве работают над программами, которые смогут поддержать семьи с детьми.

Читайте также о том, что украинским беженцам в Ирландии продлили временную защиту до весны 2027 года. Срок действия разрешительных документов продлился автоматически - их заменять не нужно.

