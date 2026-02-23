"Країна вдів і сиріт": народжуваність в Україні впала до катастрофічного рівня

Рівень народжуваності в Україні різко впав - країна переживає одну з найсерйозніших демографічних криз у світі. Спад народжуваності посилився після початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Експерти вже називають демографічну ситуацію в Україні майже безпрецедентною.

За оцінками провідних демографів, рівень народжуваності опустився нижче за критичну позначку: у середньому одна жінка народжує менш як одну дитину за життя, що значно нижче за середні показники Європи та США.

Експерти зазначають, що демографічна ситуація загострилася відразу з кількох причин:

війна і втрати на фронті - значна частина загиблих були одружені і мали дітей, що призводить до зростання кількості вдів і сиріт;

масовий відтік молоді - близько 6 млн громадян, включно з молодими жінками і дітьми, виїхали за кордон і досі не повернулися;

розрив сімей і невизначеність майбутнього - через війну багато українців відкладають рішення про народження дітей.

Демограф Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова назвала поточну ситуацію катастрофічною, наголосивши, що нестача людей робить довгостроковий розвиток країни вкрай складним.

Наслідки для суспільства

Через падіння народжуваності та затяжну війну в Україні значно збільшується кількість дітей, які живуть без біологічних батьків. За даними статистики, зараз у країні близько 59 000 дітей перебувають у прийомних сім'ях без рідних батьків.

Водночас деякі українські сім'ї продовжують народжувати і виховувати дітей у країні, що відображає прагнення до нормального життя навіть в умовах війни.

Що кажуть експерти

За останніми даними, багато демографічних показників - включно з природним приростом населення і міграцією - демонструють тривожні тенденції. Ще до війни народжуваність в Україні знижувалася, проте війна з РФ значно прискорила ці процеси.

Експерти вважають, що для стабілізації ситуації необхідні комплексні соціальні та економічні заходи, спрямовані на підтримку сімей, повернення біженців і створення умов для відновлення чисельності населення.