Українським біженцям можна видихнути: ухвалено важливе рішення в Європі

Ірландія продовжила імміграційні дозволи для осіб зі статусом тимчасового захисту до 4 березня 2027 року.

Ідеться про документи, дійсні до 4 березня 2026 року: їх не потрібно оновлювати чи подавати повторно.

Продовження відбувається автоматично, що забезпечує правову визначеність для десятків тисяч громадян України.

Рішення ухвалено на підставі позиції Міністерства юстиції, внутрішніх справ і міграції та опубліковано на офіційному порталі Імміграційної служби.

Воно поширюється не тільки на українців, а й на інших бенефіціарів Директиви про тимчасовий захист, включно з особами без громадянства та громадянами третіх країн, які покинули Україну через війну.

Які права зберігаються

Статус тимчасового захисту в Ірландії передбачає легальне проживання, право на працю без окремого дозволу, доступ до медичної допомоги, освіти та соціальних послуг.

Також зберігається можливість подорожувати країнами Європи до 90 днів у державах, які визнають цей режим.

Продовження відповідає рішенню Ради Європейського Союзу, яка раніше затвердила дію Директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року для всіх країн ЄС.

Паралельно на європейському рівні обговорюються варіанти подальшого правового статусу українців після завершення цього періоду.