Українським біженцям можна видихнути: ухвалено важливе рішення в Європі
Українці, які перебувають в Ірландії під тимчасовим захистом, отримали гарантію подальшого легального перебування. Влада автоматично продовжила дію імміграційних дозволів до весни 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію офіційного порталу Імміграційної служби Ірландії.
Ірландія продовжила імміграційні дозволи для осіб зі статусом тимчасового захисту до 4 березня 2027 року.
Ідеться про документи, дійсні до 4 березня 2026 року: їх не потрібно оновлювати чи подавати повторно.
Продовження відбувається автоматично, що забезпечує правову визначеність для десятків тисяч громадян України.
Рішення ухвалено на підставі позиції Міністерства юстиції, внутрішніх справ і міграції та опубліковано на офіційному порталі Імміграційної служби.
Воно поширюється не тільки на українців, а й на інших бенефіціарів Директиви про тимчасовий захист, включно з особами без громадянства та громадянами третіх країн, які покинули Україну через війну.
Які права зберігаються
Статус тимчасового захисту в Ірландії передбачає легальне проживання, право на працю без окремого дозволу, доступ до медичної допомоги, освіти та соціальних послуг.
Також зберігається можливість подорожувати країнами Європи до 90 днів у державах, які визнають цей режим.
Продовження відповідає рішенню Ради Європейського Союзу, яка раніше затвердила дію Директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року для всіх країн ЄС.
Паралельно на європейському рівні обговорюються варіанти подальшого правового статусу українців після завершення цього періоду.
Нагадуємо, що у Швейцарії розглядається проведення референдуму щодо запровадження обмеження чисельності населення, і в разі підтримки ініціативи це може вплинути на умови перебування українців. Зокрема, не виключається перегляд статусу захисту "S" для осіб, які вже перебувають у країні, а також можливе обмеження в'їзду нових біженців.
Зазначимо, що уряд Молдови продовжив термін дії тимчасового захисту для громадян України, які перебувають на території країни, до 1 березня 2027 року. Таким чином, українці збережуть право легального перебування і доступ до передбачених механізмів підтримки ще на встановлений період.