Українським біженцям можна видихнути: ухвалено важливе рішення в Європі

Ірландія, Понеділок 16 лютого 2026 02:09
UA EN RU
Українським біженцям можна видихнути: ухвалено важливе рішення в Європі Фото: біженці (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Українці, які перебувають в Ірландії під тимчасовим захистом, отримали гарантію подальшого легального перебування. Влада автоматично продовжила дію імміграційних дозволів до весни 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію офіційного порталу Імміграційної служби Ірландії.

Читайте також: В ЄС зросла кількість українських біженців: в яких країнах найбільший приріст

Ірландія продовжила імміграційні дозволи для осіб зі статусом тимчасового захисту до 4 березня 2027 року.

Ідеться про документи, дійсні до 4 березня 2026 року: їх не потрібно оновлювати чи подавати повторно.

Продовження відбувається автоматично, що забезпечує правову визначеність для десятків тисяч громадян України.

Рішення ухвалено на підставі позиції Міністерства юстиції, внутрішніх справ і міграції та опубліковано на офіційному порталі Імміграційної служби.

Воно поширюється не тільки на українців, а й на інших бенефіціарів Директиви про тимчасовий захист, включно з особами без громадянства та громадянами третіх країн, які покинули Україну через війну.

Які права зберігаються

Статус тимчасового захисту в Ірландії передбачає легальне проживання, право на працю без окремого дозволу, доступ до медичної допомоги, освіти та соціальних послуг.

Також зберігається можливість подорожувати країнами Європи до 90 днів у державах, які визнають цей режим.

Продовження відповідає рішенню Ради Європейського Союзу, яка раніше затвердила дію Директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року для всіх країн ЄС.

Паралельно на європейському рівні обговорюються варіанти подальшого правового статусу українців після завершення цього періоду.

Нагадуємо, що у Швейцарії розглядається проведення референдуму щодо запровадження обмеження чисельності населення, і в разі підтримки ініціативи це може вплинути на умови перебування українців. Зокрема, не виключається перегляд статусу захисту "S" для осіб, які вже перебувають у країні, а також можливе обмеження в'їзду нових біженців.

Зазначимо, що уряд Молдови продовжив термін дії тимчасового захисту для громадян України, які перебувають на території країни, до 1 березня 2027 року. Таким чином, українці збережуть право легального перебування і доступ до передбачених механізмів підтримки ще на встановлений період.

Ірландія Біженці
