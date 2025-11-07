Далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад 35 млрд доларів

За прогнозами, у 2026 році лише далекобійні спроможності української оборонки перевищать 35 мільярдів доларів, тоді як загальний обсяг галузі може сягнути 60 мільярдів доларів.

Такі показники свідчать, що 2025 рік став періодом масштабного розгортання виробництва засобів далекобійного ураження, а наступного року очікується подальше зростання темпів і масштабів виробництва.

При цьому зазначається, що Україна не зможе самостійно забезпечити такий обсяг фінансування - ані за рахунок державного бюджету, ані шляхом зовнішньої допомоги від партнерів.