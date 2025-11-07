UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад 35 млрд доларів

Фото: cекретар РНБО Рустем Умєров (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Ірина Глухова

Український оборонно-промисловий комплекс сьогодні має спроможність близько 35 мільярдів доларів на рік. При цьому фінансування покриває максимум половину реального виробничого потенціалу оборонки.

Про це йшлося на зустрічі секретаря РНБО Рустема Умєрова і радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

За прогнозами, у 2026 році лише далекобійні спроможності української оборонки перевищать 35 мільярдів доларів, тоді як загальний обсяг галузі може сягнути 60 мільярдів доларів.

Такі показники свідчать, що 2025 рік став періодом масштабного розгортання виробництва засобів далекобійного ураження, а наступного року очікується подальше зростання темпів і масштабів виробництва.

При цьому зазначається, що Україна не зможе самостійно забезпечити такий обсяг фінансування - ані за рахунок державного бюджету, ані шляхом зовнішньої допомоги від партнерів.

Далекобійна зброя

У вересні президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння - останні випробування пройшли успішно, і наступний етап - запуск серійного виробництва.

Раніше повідомлялось, Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. Новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk.

Крім того, стало відомо, що українська компанія Fire Point, яка розробила ракети "Фламінго", уперше організує виробництво ракетного палива за кордоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниРНБОЗброя в Україні