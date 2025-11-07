Дальнобойные возможности Украины на 2026 год оцениваются в более 35 млрд долларов

Украинский оборонно-промышленный комплекс сегодня имеет способность около 35 миллиардов долларов в год. При этом финансирование покрывает максимум половину реального производственного потенциала оборонки.
Об этом шла речь на встрече секретаря СНБО Рустема Умерова и советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина с журналистами, сообщает РБК-Украина.
По прогнозам, в 2026 году только дальнобойные способности украинской оборонки превысят 35 миллиардов долларов, тогда как общий объем отрасли может достичь 60 миллиардов долларов.
Такие показатели свидетельствуют, что 2025 год стал периодом масштабного развертывания производства средств дальнобойного поражения, а в следующем году ожидается дальнейший рост темпов и масштабов производства.
При этом отмечается, что Украина не сможет самостоятельно обеспечить такой объем финансирования - ни за счет государственного бюджета, ни путем внешней помощи от партнеров.
В сентябре президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение - последние испытания прошли успешно, и следующий этап - запуск серийного производства.
Ранее сообщалось, Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. Новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.
Кроме того, стало известно, что украинская компания Fire Point, которая разработала ракеты "Фламинго", впервые организует производство ракетного топлива за рубежом.