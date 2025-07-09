Далеко не всі дрони – "Шахеди". Ігнат пояснив, скільки РФ випустила вночі ударних безпілотників

Російські війська сьогодні вночі, 9 липня, атакували територію України 728 безпілотниками різних типів. При цьому більша кількість з них – це дрони-імітатори.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Давайте одразу трошки градус напруги трохи знімемо. Скажімо, що не "Шахедів" летіла така кількість. "Шахедів" летіло усього трохи більше трьохсот, і велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною", - зазначив начальник управління комунікацій Повітряних Сил.

За його словами, цього разу протиповітряна оборона непогано впоралась. Він також додав, що є певні наслідки від "Кинжалів", хоча далеко не всі вони долетіли до своїх цілей.

Ігнат також зазначив, що добре себе проявили дрони-перехоплювачі. Цієї ночі на їх рахунку десятки збитих ворожих безпілотників.