Далеко не все дроны - "Шахеды". Игнат объяснил, сколько РФ выпустила ударных беспилотников
Российские войска сегодня ночью, 9 июля, атаковали территорию Украины 728 беспилотниками различных типов. При этом большее количество из них - это дроны-имитаторы.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил полковник Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
"Давайте сразу немножко градус напряжения немного снимем. Скажем, что не "Шахедов" летело такое количество. "Шахедов" летело всего чуть больше трехсот, и большое количество их было уничтожено противовоздушной обороной", - отметил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил.
По его словам, на этот раз противовоздушная оборона неплохо справилась. Он также добавил, что есть определенные последствия от "Кинжалов", хотя далеко не все они долетели до своих целей.
Игнат также отметил, что хорошо себя проявили дроны-перехватчики. Этой ночью на их счету десятки сбитых вражеских беспилотников.
Массированный обстрел Украины 9 июля
Этой ночью россияне прибегли к массированному обстрелу Украины дронами и ракетами. Во время атаки взрывы раздавались в Киеве, а также ряде других городов. Впрочем, ключевой целью для врага стали западные регионы Украины.
Луцк, в свою очередь, пережил сегодня наиболее массированную атаку дронов и ракет. В результате обстрела в городе возникли пожары. Также под ударом была Киевская область. Одной из целей врага стал район Броваров.
По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 741 средство воздушного нападения, среди которых 728 беспилотных летательных аппаратов.
Больше подробностей о комбинированной атаке на Украину 9 июля - читайте в материале РБК-Украина.
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