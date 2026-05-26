На даху музею "Чорнобиль" знайшли залишки ракети, яка влучила в будівлю

Під час розбору завалів на даху Національного музею "Чорнобиль" у Києві виявили частину ракети, яка влучила у будівлю. Фахівці вже працюють над її ідентифікацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Асоціації чорнобильських операторів Ярослава Ємельяненка в Threads.

За словами Ємельяненка, на місці удару продовжуються роботи з ліквідації наслідків атаки.

Комунальні служби та рятувальники розбирають завали, евакуюють пошкоджені автомобілі та демонтують пошкоджені частини даху.

Водночас найбільш важливою знахідкою став великий залишок ракети, який виявили на даху музею.

"Залишок достатньо великий, на ньому є серийні номери, вибухотехніки вже відпрацювали, але врешті-решт вдасться встановити ті ракети, і тоді ми будемо знати більше подробиць стосовно того, що насправді сталось", - зазначив він.

Він додав, що район навколо музею вже відкритий для проходу та проїзду. Водночас небезпечні ділянки досі залишаються огородженими.