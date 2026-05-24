У Києві чоловік обкрадав пошкоджені квартири після атаки РФ

Поліцейські затримали чоловіка, який після сьогоднішнього російського обстрілу Києва обкрадав пошкоджені квартири мешканців Подолу.

Як повідомили у поліції, сьогодні внаслідок нічного ворожого ракетного удару по провулку Хорива у Києві були пошкоджені житлові будинки, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері в квартирах.

Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією й почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників.

До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна.

Фото: у Києві затримали чоловіка, який обкрадав пошкоджені квартири після атаки РФ

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку.

Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області.