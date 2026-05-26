На крыше музея "Чернобыль" нашли остатки ракеты, которая попала в здание

21:48 26.05.2026 Вт
2 мин
На найденном обломке сохранились детали, важные для идентификации ракеты
aimg Мария Науменко
На крыше музея "Чернобыль" нашли остатки ракеты, которая попала в здание Фото: Из-за атаки Рф разруйновоно музей "Чернобыль" (@dsns_kyiv_region)
Во время разбора завалов на крыше Национального музея "Чернобыль" в Киеве обнаружили часть ракеты, которая попала в здание. Специалисты уже работают над ее идентификацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ассоциации чернобыльских операторов Ярослава Емельяненко в Threads.

По словам Емельяненко, на месте удара продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Коммунальные службы и спасатели разбирают завалы, эвакуируют поврежденные автомобили и демонтируют поврежденные части крыши.

В то же время наиболее важной находкой стал большой остаток ракеты, который обнаружили на крыше музея.

"Остаток достаточно большой, на нем есть серийные номера, взрывотехники уже отработали, но в конце концов удастся установить те ракеты, и тогда мы будем знать больше подробностей относительно того, что на самом деле произошло", - отметил он.

Он добавил, что район вокруг музея уже открыт для прохода и проезда. В то же время опасные участки до сих пор остаются огражденными.

Напомним, в ночь на 24 мая во время массированной атаки РФ по Киеву ракета попала в здание Национального музея "Чернобыль" на Подоле. В результате удара вспыхнул пожар, была повреждена крыша и часть стены одного из выставочных залов.

По словам председателя Ассоциации чернобыльских операторов Ярослава Емельяненко, значительные повреждения получила и обновленная экспозиция музея, которую открыли только месяц назад после реставрации. Часть артефактов удалось спасти, однако некоторые экспонаты были уничтожены или повреждены.

