На крыше музея "Чернобыль" нашли остатки ракеты, которая попала в здание
Во время разбора завалов на крыше Национального музея "Чернобыль" в Киеве обнаружили часть ракеты, которая попала в здание. Специалисты уже работают над ее идентификацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ассоциации чернобыльских операторов Ярослава Емельяненко в Threads.
По словам Емельяненко, на месте удара продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Коммунальные службы и спасатели разбирают завалы, эвакуируют поврежденные автомобили и демонтируют поврежденные части крыши.
В то же время наиболее важной находкой стал большой остаток ракеты, который обнаружили на крыше музея.
"Остаток достаточно большой, на нем есть серийные номера, взрывотехники уже отработали, но в конце концов удастся установить те ракеты, и тогда мы будем знать больше подробностей относительно того, что на самом деле произошло", - отметил он.
Он добавил, что район вокруг музея уже открыт для прохода и проезда. В то же время опасные участки до сих пор остаются огражденными.
Напомним, в ночь на 24 мая во время массированной атаки РФ по Киеву ракета попала в здание Национального музея "Чернобыль" на Подоле. В результате удара вспыхнул пожар, была повреждена крыша и часть стены одного из выставочных залов.
По словам председателя Ассоциации чернобыльских операторов Ярослава Емельяненко, значительные повреждения получила и обновленная экспозиция музея, которую открыли только месяц назад после реставрации. Часть артефактов удалось спасти, однако некоторые экспонаты были уничтожены или повреждены.