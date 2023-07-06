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На даху 4 енергоблока ЗАЕС з'явилися нові об'єкти, - супутникові знімки

Новость на русском →
Четвер 06 липня 2023 09:19
На даху 4 енергоблока ЗАЕС з'явилися нові об'єкти, - супутникові знімки Ілюстративне фото: на даху 4 енергоблока ЗАЕС з'явилися нові об'єкти (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На даху четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС, про мінування якого повідомляв Генштаб, зафіксували нові об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Знімки були зроблених вранці 5 липня та опубліковані сервісом Planet Labs.

При цьому роздільна здатність знімка не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.

Додамо, що такі об'єкти не були помічені на жодному іншому супутниковому знімку четвертого енергоблока за останні півтора року.

Загроза теракту на ЗАЕС

У червні президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри росіян влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Зокрема, голова ГУР Кирило Буданов зазначив, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому 4 червня Росія звинуватила Україну нібито в планах нібито "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".

Після цього президент України заявив, що Росія є єдиним джерелом небезпеки для ЗАЕС. Він додав, що світ не може бути осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь.

МАГАТЕ запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів станції для підтвердження відсутності мін або вибухівки.

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