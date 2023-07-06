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На крыше 4 энергоблока ЗАЭС появились новые объекты, - спутниковые снимки

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Четверг 06 июля 2023 09:19
На крыше 4 энергоблока ЗАЭС появились новые объекты, - спутниковые снимки Иллюстративное фото: на крыше 4 энергоблока ЗАЭС появились новые объекты (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На крыше четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС, о минировании которого сообщал Генштаб, зафиксировали новые объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Снимки были сделаны утром 5 июля и были опубликованы сервисом Planet Labs.

При этом разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше.

Добавим, что такие объекты не были замечены ни на одном другом спутниковом снимке четвертого энергоблока за последние полтора года.

Угроза теракта в ЗАЭС

В июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В частности, глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что оккупанты дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции.

При этом 4 июня Россия обвинила Украину якобы в планах якобы "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".

После этого президент Украины заявил, что Россия является единственным источником опасности для ЗАЭС. Он добавил, что мир не может быть в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне.

МАГАТЭ запросило у российских военных дополнительный доступ к крышам реакторов станции для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки.

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