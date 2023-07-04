Радіація - це загроза для всіх. Зеленський закликав світ відреагувати на ситуацію щодо ЗАЕС

Радіація – це загроза для всіх у світі, і Запорізька АЕС повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати: світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що за даними розвідки, на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій.

"Але в будь-якому випадку світ бачить – і не може не бачити! – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія, і ніхто інший", - додав президент.

Глава держави також зазначив, що не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. І це може надихати Кремль на нове зло.

"Зупинити його – це обов’язок всіх у світі. Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь", - підсумував Зеленський.

Загроза теракту на ЗАЕС

Окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.

Як наголошує українське військове командування, провокацію на Запорізькій АЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме ставок-охолоджувач. Однак у США не фіксують готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати Запорізьку АЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що фахівці не побачили підготовку РФ для удару по Запорізькій АЕС. При цьому не виключено, що "все може статися".