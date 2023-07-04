Радіація - це загроза для всіх. Зеленський закликав світ відреагувати на ситуацію щодо ЗАЕС
Радіація – це загроза для всіх у світі, і Запорізька АЕС повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати: світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати", - заявив Зеленський.
Він також зазначив, що за даними розвідки, на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій.
"Але в будь-якому випадку світ бачить – і не може не бачити! – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія, і ніхто інший", - додав президент.
Глава держави також зазначив, що не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. І це може надихати Кремль на нове зло.
"Зупинити його – це обов’язок всіх у світі. Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь", - підсумував Зеленський.
Загроза теракту на ЗАЕС
Окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.
Як наголошує українське військове командування, провокацію на Запорізькій АЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".
Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме ставок-охолоджувач. Однак у США не фіксують готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати Запорізьку АЕС.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що фахівці не побачили підготовку РФ для удару по Запорізькій АЕС. При цьому не виключено, що "все може статися".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.