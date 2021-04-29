Cрок работы нового главы "Нафтогаза" определит отобранный на конкурсе набсовет

Он напомнил, что согласно принятому в среду решению правительства полномочия нынешних членов наблюдательного совета возобновляются с 30 апреля.

"Правительство с 30 апреля готово продолжить полномочия членов наблюдательного совета, но только сроком на шесть месяцев для того, чтобы провести конкурс на новых членов наблюдательного совета. Хотя есть еще вопрос, как на практике будет все реализовано", -- сказал и.о. министра энергетики, назначенный главой правления "Нафтогаза" с 29 апреля.

Он отметил, что у двух из трех независимых членов набсовета НАК давно истек срок полномочий, и все члены набсовета были назначены не по стандартной процедуре, а без конкурса. Витренко напомнил, что состав набсовета, который был избран на конкурсе, уволился с обвинениями в адрес правительства под руководством Владимира Гройсмана, которое не проводило реформу корпоративного управления, после чего новый набсовет в качестве временной меры был назначен в обход стандартной процедуры.

"Поскольку сейчас правительство пытается все делать через конкурсы, новых членов наблюдательного совета необходимо отобрать на открытом конкурсе и назначить. Есть надежды также, что, как минимум, коллективно новый наблюдательный совет будет иметь необходимые компетенции, чтобы эффективно контролировать группу ("Нафтогаз") и качество работы правления и менеджмента", - подчеркнул Витренко, которые ранее критиковал набсовет НАК за отсутствие в нем необходимого уровня специалистов по газодобыче и финансам.

По его словам, отбор новых членов набсовета будет осуществляться по стандартной процедуре созданным правительством номинационным комитетом.