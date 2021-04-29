Термін роботи нового голови "Нафтогазу" визначить відібрана на конкурсі наглядова рада

Він нагадав, що згідно з прийнятим у середу рішенням уряду повноваження нинішніх членів наглядової ради поновлюються з 30 Квітня.

"Уряд з 30 Квітня готовий продовжити повноваження членів наглядової ради, але тільки строком на шість місяців для того, щоб провести конкурс на нових членів наглядової ради. Хоча є ще питання, як на практиці буде все реалізовано", - сказав В.о. міністра енергетики, призначений головою правління "Нафтогазу" з 29 квітня.

Він зазначив, що у двох з трьох незалежних членів наглядової ради НАК давно закінчився термін повноважень, і всі члени наглядової ради були призначені не за стандартною процедурою, а без конкурсу. Вітренко нагадав, що склад наглядової ради, який був обраний на конкурсі, звільнився зі звинуваченнями на адресу уряду під керівництвом Володимира Гройсмана, який не проводив реформу корпоративного управління, після чого нову наглядову раду як тимчасового заходу був призначений в обхід стандартної процедури.

"Оскільки зараз уряд намагається все робити через конкурси, нових членів наглядової ради необхідно відібрати на відкритому конкурсі і призначити. Є надії також, що, як мінімум, колективно нова наглядова рада буде мати необхідні компетенції, щоб ефективно контролювати групу ("Нафтогаз") і якість роботи правління і менеджменту", - підкреслив Вітренко, яке раніше критикувала наглядова рада НАК за відсутність в ньому необхідного рівня фахівців з газовидобутку і фінансів.

За його словами, відбір нових членів наглядової ради здійснюватиметься за стандартною процедурою створеним урядом номінаційним комітетом.