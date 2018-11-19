CNN узнал об угрозах Белого дома еще раз лишить Акосту аккредитации

Фото: перепалка Трампа и Акосты (GettyImages)

Представители Белого дома направили Акосте письмо с заявлением о том, что его пропуск будет снова аннулирован

Белый дом направил письмо корреспонденту американского телеканала CNN Джиму Акосте, в котором предупредил о том, что его аккредитация будет аннулирована после истечения срока временного пропуска. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post со ссылкой на письмо ведущего программы Reliable Sources Брайана Стелтера, размещенное на почтовом сервисе Mailchimp.

Он подчеркивает, что это позволит вновь выставить корреспондента за двери Белого дома уже в конце ноября.

"После того как CNN выиграла иск в пятницу, вынудив Белый дом восстановить пресс-карту (Джима Акосты, - ред.) в течение 14 дней, представители Белого дома направили Акосте письмо с заявлением о том, что его пропуск будет снова аннулирован, как только истечет срок действующего документа", - говорится в письме ведущего.

Отметим, ранее суд велел Белому дому временно восстановить аккредитацию Джима Акосты, который был исключен из пула после перепалки с президентом Дональдом Трампом.

Напомним, 7 ноября Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN, обвинив его в неподобающем поведении во время пресс-конференции американского президента.

Затем 13 ноября телеканал CNN подал иск против Трампа и представителей его администрации за лишение Акосты аккредитации в Белый дом.