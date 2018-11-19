CNN дізнався про погрози Білого дому ще раз позбавити Акостау акредитації

Фото: перепалка Трампа і Акости (GettyImages)

Представники Білого дому направили Акості лист із заявою про те, що його пропуск буде знову анульований

Білий дім надіслав лист кореспонденту американського телеканалу CNN Джиму Акості, в якому попередив про те, що його акредитація буде анульована після закінчення терміну тимчасового пропуску. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post з посиланням на лист ведучого програми Reliable Sources Брайана Стелтера, розміщений на поштовому сервісі Mailchimp.

Він підкреслює, що це дозволить знову виставити кореспондента за двері Білого дому вже в кінці листопада.

"Після того як CNN виграла позов у п'ятницю, змусивши Білий дім відновити прес-карту (Джима Акости, - ред.) протягом 14 днів, представники Білого дому направили Акості лист із заявою про те, що його пропуск буде знову анульований, як тільки закінчиться термін чинного документа", - йдеться в листі ведучого.

Зазначимо, раніше суд велів Білому дому тимчасово відновити акредитацію Джима Акости, який був виключений з пулу після перепалки з президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 7 листопада Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN, звинувативши його у неналежній поведінці під час прес-конференції американського президента.

Потім 13 листопада телеканал CNN подав позов проти Трампа та представників його адміністрації за позбавлення Акости акредитації в Білий дім.