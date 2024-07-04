CNN написало о решающих 48 часах для Байдена: о чем речь

Сегодня, 4 июля, в США отмечают национальный праздник - День независимости. По данным CNN, президент соберет в Белом доме сегодня всех членов семьи, которые будут иметь решающее значение для его будущих обсуждений по переизбранию на должность - ему крайне необходим день медленных новостей, который бы позволил ему перегруппироваться для потенциально наиболее критических 48 часов его политической карьеры.

В пятницу на этой неделе Байден даст интервью телеканалу ABC News, которое сейчас выглядит даже большим вызовом, чем дебаты с бывшим президентом Дональдом Трампом, прошедшие на CNN, учитывая то, что ему нужно прибегнуть к ловкому и мощному исправлению предыдущего провала.

Прекращение предвыборной кампании Байдена, как и каждое его публичное выступление сейчас, будет анализироваться на любые ошибки или признаки уязвимости, которые поддерживают впечатление, которое Байден создал для себя на сцене дебатов, как об ослабленном главнокомандующем.