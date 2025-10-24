CNN дізналося, що змусило Трампа різко вдарити санкціями по Росії

Навіть у Білому домі багато хто був здивований швидкістю, з якою президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про новий пакет санкцій проти Росії.

Як пише видання із посиланням на високопосадовців адміністрації, глава Білого дому протягом кількох місяців казав радникам, що одного дня вирішить діяти рішучіше щодо Москви.

За словами джерел, Трамп керувався "інстинктами" і вирішив, що настав час змінити підхід до російського диктатора Володимира Путіна.

"І ось президент натякнув: його "інстинкти" підказують йому, що настав час рухатися в іншому напрямку з Путіним", - йдеться у статті.

Удар по дитсадку став переломним моментом

За кілька годин до оголошення санкцій Росія атакувала дитячий садок у Харкові. На відео з місця події видно, як перелякані люди вибігають із палаючої будівлі з дітьми на руках. Цей інцидент став одним із ключових факторів, що вплинули на рішення Трампа, повідомляє CNN.

Президент, за словами джерел, також згадав про досвід переговорів щодо Гази, зазначивши, що жорсткі дії принесли результат.

"Жорсткість призвела до дій", - сказав високопоставлений чиновник.

Тиск союзників і довгі вагання

На Трампа тиснули сенатор Ліндсі Грем і лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, які закликали якнайшвидше запровадити санкції. Вони переконували президента, що це допоможе посадити Путіна за стіл переговорів і досягти угоди про припинення війни.

"Ми хочемо зробити все можливе, щоб підтримати зусилля президента, його команди та наших союзників, спрямовані на припинення кровопролиття та його мирне завершення", - сказав лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн.

Трамп розглядав можливість санкцій ще з моменту повернення до Білого дому в січні, але вагався, побоюючись, що це відштовхне Путіна від переговорів. Попри це, він ухвалив рішення після низки російських ударів по цивільних об’єктах України.