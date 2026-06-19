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CNN дізналося про секретні пропозиції США та Ірану щодо угоди

11:55 19.06.2026 Пт
2 хв
ЗМІ вказало на важливу деталь
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США та Іран працюють над розробкою секретних пропозицій щодо реалізації угоди з 14 пунктів. Вони, зокрема, стосуються майбутнього ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Троє американських посадовців, знайомих із перемовинами, підтвердили: сторони працюють над секретними пропозиціями щодо реалізації підписаної цієї тижня угоди.

Джерела наголосили, що ці пропозиції далеко не остаточні.

Іран не підписав додаткові документи

CNN звертає увагу на важливу деталь: Іран не підписав жодних додаткових документів, як це було у випадку з меморандумом про взаєморозуміння.

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"Ци викликає питання, чи не перебільшила адміністрація (США - ред.) зобов’язання, яких вона домоглася від Ірану, і ще раз підкреслює, наскільки швидко можуть зруйнуватися крихкі політичні зусилля щодо досягнення остаточної угоди", - пише видання.

Журналісти також відзначають, що ситуація показує, що швидко можуть зруйнуватися крихітні політичні зусилля щодо досягнення остаточної угоди.

Чому США не стали чекати

Американські перемовники планують опублікувати підписаний меморандум про взаєморозуміння, не чекаючи, поки вище керівництво Ірану підпише детальніші пропозиції реалізації щодо 14 пунктів.

Словами одного з джерел, причина проста - сторони не хочуть затримувати наступний етап переговорів.

Деталі пропозицій залишаються невідомими

CNN не вдалося дізнатися подробиці щодо змісту цих робочих пропозицій.

Один посадовець охарактеризував записані частини пропозицій як "робочі" документи, які обидві сторони домовилися офіційно оформити як наступний крок.

Джерела зазначили, що вони містять більше конкретики щодо того, чого прагнуть американські переговірники в подальшому для переговорів, зокрема щодо ядерної програми Ірану.

Угода між США та Іраном

Як відомо, Вашингтон та Тегеран дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки, і угода вже набула чинності.

Після цього США повідомили, що знімають морську блокаду з іранських портів.

Тим часом сам американській лідер Дональд Трамп пригрозив відновити атаки по Ірану в разі провалу перемовин щодо ядерної програми.

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Сполучені Штати АмерикиІранЯдерна зброя