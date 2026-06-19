CNN стало известно о секретных предложениях США и Ирана по сделке

США и Иран работают над разработкой секретных предложений по реализации соглашения из 14 пунктов. Они, в частности, касаются будущего ядерной программы Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Трое американских чиновников, знакомых с ходом переговоров, подтвердили: стороны работают над секретными предложениями по реализации подписанного на этой неделе соглашения.
Источники подчеркнули, что эти предложения далеко не окончательны.
CNN обращает внимание на важную деталь: Иран не подписал никаких дополнительных документов, как это было в случае с меморандумом о взаимопонимании.
"Это вызывает вопрос, не преувеличила ли администрация (США - ред.) обязательства, которых она добилась от Ирана, и еще раз подчеркивает, насколько быстро могут рухнуть хрупкие политические усилия по достижению окончательного соглашения", - пишет издание.
Журналисты также отмечают, что ситуация показывает, как быстро могут рухнуть хрупкие политические усилия по достижению окончательного соглашения.
Американские переговорщики планируют опубликовать подписанный меморандум о взаимопонимании, не дожидаясь, пока высшее руководство Ирана подпишет более подробные предложения по реализации 14 пунктов.
По словам одного из источников, причина проста - стороны не хотят задерживать следующий этап переговоров.
CNN не удалось узнать подробности о содержании этих рабочих предложений.
Один из чиновников охарактеризовал записанные части предложений как "рабочие" документы, которые обе стороны договорились официально оформить в качестве следующего шага.
Источники отметили, что они содержат более конкретные сведения о том, чего стремятся добиться американские переговорщики в дальнейшем ходе переговоров, в частности в отношении ядерной программы Ирана.
Как известно, Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании относительно прекращения войны и открытия Ормузского пролива, и соглашение уже вступило в силу.
После этого США сообщили, что снимают морскую блокаду с иранских портов.
Между тем сам американский лидер Дональд Трамп пригрозил возобновить атаки на Иран в случае провала переговоров по ядерной программе.