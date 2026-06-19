CNN стало известно о секретных предложениях США и Ирана по сделке

Трое американских чиновников, знакомых с ходом переговоров, подтвердили: стороны работают над секретными предложениями по реализации подписанного на этой неделе соглашения.

Источники подчеркнули, что эти предложения далеко не окончательны.

Иран не подписал дополнительных документов

CNN обращает внимание на важную деталь: Иран не подписал никаких дополнительных документов, как это было в случае с меморандумом о взаимопонимании.

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"Это вызывает вопрос, не преувеличила ли администрация (США - ред.) обязательства, которых она добилась от Ирана, и еще раз подчеркивает, насколько быстро могут рухнуть хрупкие политические усилия по достижению окончательного соглашения", - пишет издание.

Журналисты также отмечают, что ситуация показывает, как быстро могут рухнуть хрупкие политические усилия по достижению окончательного соглашения.

Почему США не стали ждать

Американские переговорщики планируют опубликовать подписанный меморандум о взаимопонимании, не дожидаясь, пока высшее руководство Ирана подпишет более подробные предложения по реализации 14 пунктов.

По словам одного из источников, причина проста - стороны не хотят задерживать следующий этап переговоров.

Детали предложений остаются неизвестными

CNN не удалось узнать подробности о содержании этих рабочих предложений.

Один из чиновников охарактеризовал записанные части предложений как "рабочие" документы, которые обе стороны договорились официально оформить в качестве следующего шага.

Источники отметили, что они содержат более конкретные сведения о том, чего стремятся добиться американские переговорщики в дальнейшем ходе переговоров, в частности в отношении ядерной программы Ирана.