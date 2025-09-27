У Чувашії зупинили нафтоперекачувальну станцію після атаки дронів

Удари по території РФ

Українські воїни майже щоденно атакують важливі для ворога об'єкти на окупованих територіях та в Росії.

Так, в ніч на 18 серпня Сили безпілотних систем завдали першого удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області. Внаслідок влучання там спалахнула пожежа. Після українських атак перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Також Сили оборони атакували частину нафтопроводу "Стальной конь" та Ільський НПЗ.

Нещодавно дрони СБУ вдарили по порту "Приморськ" у Балтійському морі. Як відомо, було уражено два танкери "тіньового флоту" РФ.