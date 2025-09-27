RU

В Чувашии остановили нефтеперекачивающую станцию после атаки дронов

Фото: дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили об атаке дронов на Чувашскую Республику утром 27 сентября. Там якобы было попадание в нефтеперекачивающую станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Чувашии Олега Николаева в Telegram.

"Сегодня утром на территории Чувашской Республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины", - написал российский чиновник.

По его словам, был нанесен удар по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Гражданского округа. В результате атаки нефтеперекачивающая станция была остановлена.

"Угрозы населению нет, пострадавших нет. Нанесен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", - добавил Николаев.

Фото: Чувашия на карте (google.com/maps)

 

Удары по территории РФ

Украинские воины почти ежедневно атакуют важные для врага объекты на оккупированных территориях и в России.

Так, в ночь на 18 августа Силы беспилотных систем нанесли первый удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области. В результате попадания там вспыхнул пожар. После украинских атак перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Также Силы обороны атаковали часть нефтепровода "Стальной конь" и Ильский НПЗ.

Недавно дроны СБУ ударили по порту "Приморск" в Балтийском море. Как известно, были поражены два танкера "теневого флота" РФ.

