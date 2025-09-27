В Чувашии остановили нефтеперекачивающую станцию после атаки дронов

"Сегодня утром на территории Чувашской Республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины", - написал российский чиновник.

По его словам, был нанесен удар по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Гражданского округа. В результате атаки нефтеперекачивающая станция была остановлена.

"Угрозы населению нет, пострадавших нет. Нанесен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", - добавил Николаев.



Фото: Чувашия на карте (google.com/maps)