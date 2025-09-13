Атака на порт у Приморську. Уражено два танкери "тіньового флоту" РФ, - Reuters

У російському порту "Приморськ" у Балтійському морі внаслідок атаки дронів СБУ було уражено два танкери "тіньового флоту". Йдеться про танкери Kusto та Cai Yun.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання розповіли, що пошкоджені танкери Kusto та Cai Yun типу Aframax зареєстровані на Сейшелах. Ці судна належать до "тіньового флоту" РФ та ходять під прапором Сейшельських островів.

Як відомо, танкер Kusto здатний перевозити близько 700 тисяч барелів.

У результаті атаки СБУ завантаження нафти з порту в Приморську було призупинено, і досі невідомо, чи його відновили.

Цей порт має пропускну здатність близько 1 млн барелів сирої нафти на день, що робить його ключовим експортним хабом для російської нафти та найбільшим портом західної Росії.