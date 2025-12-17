Зеленський різко відреагував на "історію божевілля" від Путіна і звернувся до США

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні підтвердив, що він хоче зробити наступний рік роком війни. США варто звернути на це увагу і відповісти диктатору.

"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто говорять, що Росія нібито хоче закінчити війну", - сказав президент.

Він звернув увагу, що такий настрій Росії необхідно бачити і реагувати на нього. Оскільки в такому разі росіяни підриватимуть дипломатію, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском за тим чи іншим пунктом у документах "прикривати своє бажання знищити Україну та українців".

"А далі - інші країни в Європі, які хтось там у Росії може коли-небудь назвати своїми нібито "історичними землями". Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист справді був", - зазначив президент.

Зеленський закликав партнерів до конкретних безпекових рішень, фінансових рішень, зокрема щодо російських активів, політичних рішень.

"І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду і чинити відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну і роботу з досягнення безпеки", - додав він.