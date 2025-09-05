ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Масований удар по підприємству у Дніпрі: з'явились фото наслідків

П'ятниця 05 вересня 2025 09:46
UA EN RU
Масований удар по підприємству у Дніпрі: з'явились фото наслідків Фото: рятувальники гасять вогонь на підприємстві в Дніпрі (dsns_telegram)
Автор: Маловічко Юлія

Українські рятувальники показали фото наслідків атак ворога по Дніпру вночі 5 серпня - а саме ліквідацію пожежі на підприємстві, яка виникла внаслідок удару дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

На кадрах видно, як надзвичайники гасять вогонь, на території об'єкта - уламки та дим.

Як повідомили в ДСНС, обійшлось без постраждалих після удару по підприємству.

Фото: пожежники ліквідують загоряння на підприємстві (dsns_telegram)

Також відомо, що ворог поцілив FPV-дронами по Нікопольщині, а саме - по Покровській громаді, про що повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Всюди минулося без загиблих і постраждалих", - підсумував Лисак наслідки нічної атаки області.

Зазначимо, що протягом ночі оборонці неба ліквідували над Дніпропетровщиною 15 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, 5 вересня вночі повідомлялось про вибухи в Дніпрі та загрозу хімічної небезпеки, хоча офіційних підтверджень останнього поки не було.

Як ми писали, 4 вересня, російська армія запустила на Україну ударні безпілотники типу "Шахед". Повітряну тривогу було оголошено в декількох регіонах.

Додамо, як повідомили Повітряні сили ЗСУ, всього вночі російські війська випустили по Україні 157 дронів, 6 ракет з С-300 та керовану авіаракету Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Всього протиповітряною обороною збито/подавлено 121 "Шахед" та дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Є влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Днипро Дрони
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії