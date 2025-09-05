Масований удар по підприємству у Дніпрі: з'явились фото наслідків

Українські рятувальники показали фото наслідків атак ворога по Дніпру вночі 5 серпня - а саме ліквідацію пожежі на підприємстві, яка виникла внаслідок удару дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

Зазначимо, що протягом ночі оборонці неба ліквідували над Дніпропетровщиною 15 ворожих безпілотників.

"Всюди минулося без загиблих і постраждалих", - підсумував Лисак наслідки нічної атаки області.

Також відомо, що ворог поцілив FPV-дронами по Нікопольщині, а саме - по Покровській громаді, про що повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як повідомили в ДСНС, обійшлось без постраждалих після удару по підприємству.

На кадрах видно, як надзвичайники гасять вогонь, на території об'єкта - уламки та дим.

Нагадаємо, 5 вересня вночі повідомлялось про вибухи в Дніпрі та загрозу хімічної небезпеки, хоча офіційних підтверджень останнього поки не було.

Як ми писали, 4 вересня, російська армія запустила на Україну ударні безпілотники типу "Шахед". Повітряну тривогу було оголошено в декількох регіонах.

Додамо, як повідомили Повітряні сили ЗСУ, всього вночі російські війська випустили по Україні 157 дронів, 6 ракет з С-300 та керовану авіаракету Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Всього протиповітряною обороною збито/подавлено 121 "Шахед" та дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Є влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.