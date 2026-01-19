ua en ru
Чугуїв повністю без світла через обстріл РФ: яка ситуація у місті

Україна, Понеділок 19 січня 2026 16:49
Чугуїв повністю без світла через обстріл РФ: яка ситуація у місті Ілюстративне фото: Чугуїв повністю без світла через обстріл РФ (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталія Кава

У Чугуєві Харківської області повністю припинено централізоване електропостачання внаслідок численних російських обстрілів об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду.

Попередньо, наразі у місті у звичайному режимі працюють системи тепло- та водопостачання, а вивіз сміття здійснюється згідно з графіком.

"Ми готувалися до цієї ситуації і заздалегідь робили все можливе для зменшення її негативного впливу", - зазначила голова міста Галина Мінаєва.

Медичні заклади, установи соціальної сфери та служби з надання адміністративних послуг також продовжують роботу у штатному режимі. Працівники перебувають на робочих місцях, а послуги зв’язку функціонують стабільно.

У міській раді зазначили, що всі сили енергетиків зосереджені на якнайшвидшому відновленні електропостачання Чугуєва.

Удари РФ по Харкову та області

Сьогодні вдень Харків зазнав ракетного удару по критичній інфраструктурі, у результаті чого об’єкти отримали значні пошкодження. У Новобаварському районі також зафіксовано падіння уламків ворожого дрону, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Раніше, 17 січня, місто обстрілювали щонайменше двічі, зокрема в проміжок між 14:10 та 14:30 ворог застосував реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С" по об’єкту електро- та теплопостачання. Інфраструктура зазнала суттєвих ушкоджень.

Раніше, 13 січня, ударний безпілотник РФ потрапив у дитячий санаторій у Шевченківському районі, викликавши пожежу. Того ж дня обстріли передмість Харкова призвели до загибелі двох людей та поранень кількох осіб.

Чугуев Відключеня світла Блекаут
