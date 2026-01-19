Чугуев полностью без света из-за обстрела РФ: какая ситуация в городе
В Чугуеве Харьковской области полностью прекращено централизованное электроснабжение в результате многочисленных российских обстрелов объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет.
Предварительно, сейчас в городе в обычном режиме работают системы тепло- и водоснабжения, а вывоз мусора осуществляется согласно графику.
"Мы готовились к этой ситуации и заранее делали все возможное для уменьшения ее негативного влияния", - отметила глава города Галина Минаева.
Медицинские учреждения, учреждения социальной сферы и службы по предоставлению административных услуг также продолжают работу в штатном режиме. Работники находятся на рабочих местах, а услуги связи функционируют стабильно.
В городском совете отметили, что все силы энергетиков сосредоточены на скорейшем восстановлении электроснабжения Чугуева.
Удары РФ по Харькову и области
Сегодня днем Харьков подвергся ракетному удару по критической инфраструктуре, в результате чего объекты получили значительные повреждения. В Новобаварском районе также зафиксировано падение обломков вражеского дрона, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Ранее, 17 января, город обстреливали по меньшей мере дважды, в частности в промежуток между 14:10 и 14:30 враг применил реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" по объекту электро- и теплоснабжения. Инфраструктура получила существенные повреждения.
Ранее, 13 января, ударный беспилотник РФ попал в детский санаторий в Шевченковском районе, вызвав пожар. В тот же день обстрелы пригородов Харькова привели к гибели двух человек и ранениям нескольких человек.