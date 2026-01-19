Чугуев полностью без света из-за обстрела РФ: какая ситуация в городе

В Чугуеве Харьковской области полностью прекращено централизованное электроснабжение в результате многочисленных российских обстрелов объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет .

Предварительно, сейчас в городе в обычном режиме работают системы тепло- и водоснабжения, а вывоз мусора осуществляется согласно графику.

"Мы готовились к этой ситуации и заранее делали все возможное для уменьшения ее негативного влияния", - отметила глава города Галина Минаева.

Медицинские учреждения, учреждения социальной сферы и службы по предоставлению административных услуг также продолжают работу в штатном режиме. Работники находятся на рабочих местах, а услуги связи функционируют стабильно.

В городском совете отметили, что все силы энергетиков сосредоточены на скорейшем восстановлении электроснабжения Чугуева.