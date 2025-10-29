Чугуїв масовано атакували "Герані": зафіксовано шість влучань, дрони знищили склад (фото)

Чугуїв

Зокрема, вчора ввечері ворог здійснив атаку безпілотниками, попередньо типу "Герань-2", по місту Чугуїв. Внаслідок ударів зафіксовано близько шести влучань на території приватного підприємства харчової промисловості.

Спалахнула пожежа на складі готової продукції площею близько 1000 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували займання. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

На місці працюють поліція, рятувальники та представники екстрених служб. Правоохоронці фіксують наслідки атаки та документують воєнний злочин.

Фото: Чугуїв масовано атакували "Герані" (t.me/dsns_telegram)

Ізюм

У ніч на 29 жовтня під ударом опинився Ізюм. За даними прокуратури, російські безпілотники атакували місто близько 03:10.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю навчального закладу, офісні приміщення, банківську установу, а також зруйновано торговий центр. Унаслідок обстрілу постраждала жінка, яка отримала гостру стресову реакцію.

Усі осередки пожеж ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Куп’янський район

Крім того, вдень 28 жовтня у селі Березники Куп’янського району внаслідок влучання FPV-дрона постраждали 56-річний чоловік і 51-річна жінка. Обох потерпілих госпіталізовано.