Україну атакували майже 130 дронів з п'яти напрямків: зафіксовано 32 влучання

Середа 29 жовтня 2025 09:56
Україну атакували майже 130 дронів з п'яти напрямків: зафіксовано 32 влучання Ілюстративне фото: Україну атакували майже 130 дронів з п'яти напрямків (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ніч проти 29 жовтня росіяни атакували Україну 126 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила або подавила 93 із них, проте зафіксовано влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Атака розпочалася ввечері 28 жовтня та тривала впродовж ночі.

За даними військових, дрони ворог запускав з кількох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з тимчасово окупованих територій України: Донецька, Чауди та Гвардійського (Крим). Близько 80 із них становили "Шахеди".

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотників Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 93 ворожі безпілотники на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 32 дронів у десяти локаціях.

Військові зазначають, що атака триває, адже у повітряному просторі досі перебувають кілька ворожих дронів.

Обстріл України 29 вересня

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія здійснила чергову масовану дронову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області, а зранку вдарила "Шахедом" по центру Чернігова.

Зокрема, на Одещині пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено працівника. Майже 30 тисяч домівок опинилися без світла.

У Чернігові російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих серед людей немає.

Вчора президент України Володимир Зеленський оголосив, що партнери України створили коаліцію для підтримки енергетичного сектору, який зазнав значних пошкоджень через російські удари.

