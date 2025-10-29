RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Чугуев массированно атаковали "Герани": зафиксировано шесть попаданий, сгорел склад (фото)

Фото: Чугуев массированно атаковали "Герани" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 29 октября российские войска снова атаковали Харьковскую область беспилотниками. Основной удар пришелся на город Чугуев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию, ГСЧС и прокуратуру Харьковской области.

Чугуев

В частности, вчера вечером враг совершил атаку беспилотниками, предварительно типа "Герань-2", по городу Чугуев. В результате ударов зафиксировано около шести попаданий на территории частного предприятия пищевой промышленности.

Вспыхнул пожар на складе готовой продукции площадью около 1000 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте работают полиция, спасатели и представители экстренных служб. Правоохранители фиксируют последствия атаки и документируют военное преступление.

Фото: Чугуев массированно атаковали "Герани" (t.me/dsns_telegram)

Изюм

В ночь на 29 октября под ударом оказался Изюм. По данным прокуратуры, российские беспилотники атаковали город около 03:10.

Повреждены жилые дома, здание учебного заведения, офисные помещения, банковское учреждение, а также разрушен торговый центр. В результате обстрела пострадала женщина, которая получила острую стрессовую реакцию.

Все очаги пожаров ликвидированы силами подразделений ГСЧС.

Купянский район

Кроме того, днем 28 октября в селе Березники Купянского района в результате попадания FPV-дрона пострадали 56-летний мужчина и 51-летняя женщина. Оба пострадавших госпитализированы.

Фото: последствия обстрела Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)

 

 

Обстрелы в ночь на 29 октября

Кроме Харьковской области этой ночью враг снова атаковал Черниговскую и Одесскую области.

В частности, в Одесской области в результате ночной атаки россиян поврежден энергетический объект ДТЭК и ранен работник. Почти 30 тысяч домов оказались без света.

А в Чернигове был зафиксирован взрыв "Шахеда". Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в центральной части города.

По данным Воздушных сил, в ночь на 29 октября россияне атаковали Украину 126 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила или подавила 93 из них, однако зафиксировано попадание.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧугуевВойна в УкраинеАтака дронов