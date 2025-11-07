ua en ru
Чугуев атаковали более десятка дронов: пострадали предприятие и учебное заведение

Пятница 07 ноября 2025 01:43
Чугуев атаковали более десятка дронов: пострадали предприятие и учебное заведение Фото: экстренные службы уже на месте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 7 ноября массированно атаковали дронами Чугуев, что на Харьковщине. На местах попаданий сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Чугуева Галину Минаеву.

Недавно в СМИ была информация, что в Чугуевской громаде было слышно более десятка взрывов. Руководительница города подтвердила, что на Чугуев было направлено более 10 ударных дронов.

"Опять мишенью врага стал наш город - более 10 беспилотников враг направил на Чугуев. Предварительно пострадало гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар", - сообщила Минаева.

Она добавила, что сейчас экстренные службы уже на месте и принимают соответствующие меры.

Обстрелы Чугуева

Напомним, неделю назад, в ночь на 29 октября, россияне также атаковали Харьковскую область дронами. Основной удар пришелся на Чугуев.

В результате атаки было зафиксировано около 6 попаданий на территории частного предприятия пищевой промышленности. Известно, что вспыхнул пожар на складе готовой продукции площадью около 100 квадратных метров.

Также мы писали, что Чугуев подвергся дроновой атаке вечером 17 октября. В городе было слышно не менее 12 взрывов, после чего были обесточены почти все микрорайоны.

