Чугуев атаковали более десятка дронов: пострадали предприятие и учебное заведение

Россияне в ночь на 7 ноября массированно атаковали дронами Чугуев, что на Харьковщине. На местах попаданий сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Чугуева Галину Минаеву.

Недавно в СМИ была информация, что в Чугуевской громаде было слышно более десятка взрывов. Руководительница города подтвердила, что на Чугуев было направлено более 10 ударных дронов.

"Опять мишенью врага стал наш город - более 10 беспилотников враг направил на Чугуев. Предварительно пострадало гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар", - сообщила Минаева.

Она добавила, что сейчас экстренные службы уже на месте и принимают соответствующие меры.