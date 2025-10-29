ua en ru
Чугуїв масовано атакували "Герані": зафіксовано шість влучань, дрони знищили склад (фото)

Чугуїв, Середа 29 жовтня 2025 10:10
UA EN RU
Чугуїв масовано атакували "Герані": зафіксовано шість влучань, дрони знищили склад (фото) Фото: Чугуїв масовано атакували "Герані" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 29 жовтня російські війська знову атакували Харківську область безпілотниками. Основний удар припав на місто Чугуїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію, ДСНС та прокуратуру Харківської області.

Чугуїв

Зокрема, вчора ввечері ворог здійснив атаку безпілотниками, попередньо типу "Герань-2", по місту Чугуїв. Внаслідок ударів зафіксовано близько шести влучань на території приватного підприємства харчової промисловості.

Спалахнула пожежа на складі готової продукції площею близько 1000 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували займання. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

На місці працюють поліція, рятувальники та представники екстрених служб. Правоохоронці фіксують наслідки атаки та документують воєнний злочин.

Фото: Чугуїв масовано атакували "Герані" (t.me/dsns_telegram)

Ізюм

У ніч на 29 жовтня під ударом опинився Ізюм. За даними прокуратури, російські безпілотники атакували місто близько 03:10.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю навчального закладу, офісні приміщення, банківську установу, а також зруйновано торговий центр. Унаслідок обстрілу постраждала жінка, яка отримала гостру стресову реакцію.

Усі осередки пожеж ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Куп’янський район

Крім того, вдень 28 жовтня у селі Березники Куп’янського району внаслідок влучання FPV-дрона постраждали 56-річний чоловік і 51-річна жінка. Обох потерпілих госпіталізовано.

Фото: наслідки обстрілу Харківської області (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстріли у ніч на 29 жовтня

Окрім Харківської області цієї ночі ворог знову атакував Чернігівську та Одеську області.

Зокрема, в Одеській області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено працівника. Майже 30 тисяч домівок опинилися без світла.

А у Чернігові було зафіксовано вибух "Шахеда". Російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в центральній частині міста.

За даними Повітряних сил, у ніч на 29 жовтня росіяни атакували Україну 126 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила або подавила 93 із них, проте зафіксовано влучання.

