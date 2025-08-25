ua en ru
У Чудське озеро в Росії, за шість кілометрів від кордону з Естонією, впав дрон

Понеділок 25 серпня 2025 01:20
Автор: РБК-Україна

У Чудське озеро 24 серпня впав дрон. Естонські прикордонники відслідковували його політ біля свого кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR.

У Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії повідомили, що прикордонники зранку 24 серпня двічі зафіксували політ дрону над Чудським озером.

Вперше невідомий літальний апарат зафіксували в небі о 5:20 ранку. Прикордонники стежили за його польотом, поки він не зник з поля зору радарів, пішовши в бік Росії.

За годину радар Муствееського кордону також зафіксував на російській стороні дрон. Слідування за ним вели, поки він не впав у воду на території Росії приблизно за шість кілометрів від естонсько-російського кордону.

У Департаменті поліції зазначили, що дрони не брали курс у бік Естонії і незрозуміло, чи йдеться про один і той же безпілотник.

Вибух російського дрона в Польщі

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 20 серпня в місті Осіни в Люблінському воєводстві Польщі стався вибух. Посеред поля впав та вибухнув невідомий об'єкт. Пізніше у Міноборони Польщі підтвердили, що вибухнув російський дрон.

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Польща та союзники по НАТО мають відреагувати на інцидент з вибухом російського дрона на польській території.

22 серпня Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через вибух російського дрона в Люблінському воєводстві.

