В Чудское озеро в России, в шести километрах от границы с Эстонией, упал дрон

Россия, Понедельник 25 августа 2025 01:20
В Чудское озеро в России, в шести километрах от границы с Эстонией, упал дрон
Автор: РБК-Украина

В Чудское озеро 24 августа упал дрон. Эстонские пограничники отслеживали его полет возле своей границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.

В Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии сообщили, что пограничники утром 24 августа дважды зафиксировали полет дрона над Чудским озером.

Впервые неизвестный летательный аппарат зафиксировали в небе в 5:20 утра. Пограничники следили за его полетом, пока он не исчез из поля зрения радаров, уйдя в сторону России.

Через час радар Муствееской границы также зафиксировал на российской стороне дрон. Слежение за ним вели, пока он не упал в воду на территории России примерно в шести километрах от эстонско-российской границы.

В Департаменте полиции отметили, что дроны не брали курс в сторону Эстонии и непонятно, идет ли речь об одном и том же беспилотнике.

Взрыв российского дрона в Польше

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 20 августа в городе Осины в Люблинском воеводстве Польши произошел взрыв. Посреди поля упал и взорвался неизвестный объект. Позже в Минобороны Польши подтвердили, что взорвался российский дрон.

Впоследствии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Польша и союзники по НАТО должны отреагировать на инцидент со взрывом российского дрона на польской территории.

22 августа Министерство иностранных дел Польши направило России ноту протеста из-за взрыва российского дрона в Люблинском воеводстве.

