ЧС-2022: Іспанія, Коста-Рика, Німеччина та Японія – прев'ю групи E Мундіалю

ЧС-2022, Група E. Розклад матчів

Німеччина – Японія – 23 листопада, 15:00 ("Халіфа", Ер-Райян)

Іспанія – Коста-Рика – 23 листопада, 18:00 ("Ель-Тумама", Доха)

Японія – Коста-Рика – 27 листопада, 12:00 ("Ахмад бін Алі", Ер-Райян)

Іспанія – Німеччина – 27 листопада, 21:00 ("Ель-Байт", Ель-Хаур)

Японія – Іспанія – 1 грудня, 21:00 ("Халіфа", Ер-Райян)

Коста-Рика – Німеччина – 1 грудня, 21:00 ("Ель-Байт", Ель-Хаур)

Іспанія

Рейтинг ФІФА: 7-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (2010)

Головний тренер: Луїс Енріке

Капітан: Серхіо Бускетс

Провідний гравець: Педрі

"Фурія Роха" прибула в Катар, аби завершити невдалу серію виступів на чемпіонатах світу. Після тріумфу в 2010 році вони потрапили під "прокляття чемпіонів" через чотири роки, а ще за вісім зазнали прикрої поразки від Росії в серії пенальті на стадії 1/8 фіналу. Тепер дива мають бути позитивними.

На стадії перебудови Іспанія дійшла до півфіналу Євро-2020. Уже тоді на провідні ролі вийшли нові виконавці. А на ЧС-2022 цей тренд, вочевидь, посилиться. 18-річний Гаві, трохи старші Педрі, Бальде (обом по 19), Ніко Вільямс, Єремі, Фаті (всім по 20) всерйоз претендують на місця в обоймі.

Луїс Енріке вдосталь поекспериментував зі складом, але завжди зі схемою 4-3-3. Кадрова інтрига зберігається фактично на всіх позиціях, навіть воротарській. Безальтернативний у ролі центрфорварда Альваро Мората, а ось на два місця носіїв снарядів для нього з півдесятка конкурентів.

Цікавим буде вибір і в середній лінії. Бускетс і Родрі мають приблизно рівні шанси на роль центрального хавбека. Тим часом поруч можуть зіграти і юні Педрі з Гаві, і Льоренте з Солером у розквіті сил, і вже ветеран Коке. Та тренерський штаб іспанців ще й завжди готовий подарувати сюрприз на кшталт Сарабії в основі на Євро-2020.

Коста-Рика

Рейтинг ФІФА: 31-ше місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (2014)

Головний тренер: Луїс Фернандо Суарес

Капітан: Браян Руїс

Провідний гравець: Жоель Кемпбелл

Los Ticos втретє поспіль зіграють на планетарному форумі. Та повторення успіху ЧС-2014 наразі малоймовірне. Справа не в силі суперників – тоді костариканці стали першими в квартеті з потужними Уругваєм, Італією та Англією. Карибська збірна банально постаріла за цей час.

Середній вік Коста-Рики поступово підійшов до 30-річного рубежу. Той же капітан національної команди Браян Руїс влітку відсвяткував 37-й день народження. Недалеко втекли і Востон із Боргесом (по 34), Дуарте і Венегас (по 33), Ов'єдо (32). Кейлору Навасу взагалі 35, але для воротаря це не вік. Та в кіпера інша проблема – 0 хвилин за ПСЖ у сезоні 2022/23.

На Мундіалі керманич костариканців Суарес поставить на формацію 4-2-3-1. Саме з цією схемою збірна Коста-Рики здобула путівку на ЧС-2022 в плей-офф кваліфікації проти новозеландців. Los Ticos заточені на контратаки, а їхнім двигуном стане юний Джевісон Беннетт – 18-річний лівий вінгер англійського "Сандерленда".

А ще софіти камер будуть повернуті на Жоеля Кемпбелла. Досвідчений нападник, який провів 7 років на контракті з лондонським "Арсеналом", награв 118 матчів за збірну Коста-Рики. І хоч забиває нечасто, та вчасно. Наприклад, на епохальному Мундіалі-2014 дав старт вольовій перемозі над Уругваєм, а в червні забив єдиний м'яч тій же Новій Зеландії.

Німеччина

Рейтинг ФІФА: 11-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1954, 1974, 1990, 2014)

Головний тренер: Ганс-Дітер Флік

Капітан: Мануель Нойєр

Провідний гравець: Серж Гнабрі

Екс-форвард збірної Англії, а нині – телеведучий Гарі Лінекер колись зопалу назвав футбол грою, у якій змагаються 22 людини, а перемагають завжди німці. Щоправда, після епічного провалу Бундестіму на Євро-2000 сам автор крилатого вислова замінив його новим – У Європі не залишилося слабких збірних, окрім Німеччини. Теперішня збірна десь посередині.

ЧС-2022, вочевидь, стане проміжною станцією у маршруті Гансі Фліка до нових великих перемог Німеччини. Тренерський штаб 4-разових чемпіонів світу справді ледь назбирав достатню кількість виконавців для заявки на Мундіаль. Той же Кроос завершив виступи в збірній, ще кілька зірок невчасно травмувалися (Ройс, Вернер).

Як наслідок, на чемпіонат світу поїхали 18-річний Юссуфа Мукоко та 29-річний дебютант із "Вердера" Ніклас Фюллькруг на роль "дев'ятки". А ще тут Мусіала (19 років) та Белла-Котчап і Адейємі, яким по 20. А ще є 22-річний Шлоттербек і старший на рік Гаверц. Куди ж тут мріяти про Кубок світу цьогоріч?

Із такими кадровими перипетіями спрогнозувати основний склад і схему збірної Німеччини вкрай важко. У тактичній побудові 4-3-3 гарантовані місця хіба що Нойєру, Рюдігеру, Кімміху та Рауму, якщо вони будуть здорові. А ось Гнабрі, Сане, Мюллєр і всі інші, вочевидь, циркулюватимуть між полем і лавою запасних.

Японія

Рейтинг ФІФА: 24-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (2002, 2010, 2018)

Головний тренер: Хадзіме Моріясу

Капітан: Мая Йосіда

Провідний гравець: Такефуса Кубо

"Сині самураї", либонь, найстабільніші в своїх виступах на чемпіонатах світу зі всіх учасників турніру. Японці після першого виходу на ЧС-1998 обирає між двома опціями – пакуванням валіз після групового етапу та вильотом в 1/8 фіналу. На катарському Мундіалі настала черга першого варіанту.

Збірна Японії навряд зможе здивувати новаторським підходом у тактиці. Хадзіме Моріясу обрав базовими схеми 4-2-3-1 та 4-3-3. Його підопічні намагаються перевантажити центр поля, щоб з одного боку вбезпечити оборонні редути, а з іншого – мати контроль м'яча для організації атак. Та цей підхід – хороша ідея для Азії.

Складно уявити, що японська команда гратиме першим номером проти Іспанії чи Німеччини. Та впоратися зі середньою лінією Коста-Рики "шісткам" Моріті та Ендо й "десятці" Камаді цілком до снаги. А попереду солюватиме "японський Мессі" Такефуса Кубо, який, однак, виявився сируватим для мадридського "Реала".

Тотальна більшість із гравців збірної Японії або захищає кольори європейських клубів, або мала такий досвід у минулому. Частина експертів бачить у цьому проблему. Мовляв, місцеві таланти втрачають шарм і унікальність японського підходу до футболу. Та на чемпіонатах світу здебільшого грають проти європейців...

Прогноз РБК-Україна Sport для групи E

Фаворитами квартету стали європейські збірні. Шанси іспанців виглядають трохи привабливішими, тож вони, ймовірно, йтимуть за перемогою в групі. Натомість Бундестім цілком може зосередитися на перемогах над тутешніми андердогами – Коста-Рикою і Японією.

Карибці та азіати нібито шансів на вихід у плей-офф не мають взагалі. Так, і перші, і другі в своїй історії мають несподівані виходи в 1/8 фіналу. Та для такого розвитку подій цьогоріч повинні збігтися в часі надто багато обставин. Дива на чемпіонатах світу, звісно, непоодинокі. І фанати мінімум двох команд у них бажають вірити.