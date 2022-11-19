ЧС-2022: Франція, Австралія, Данія і Туніс – прев'ю групи D Мундіалю

Національні команди Франції, Австралії, Данії та Тунісу на низькому старті боротьби за два місця в 1/8 фіналу чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

ЧС-2022, Група D. Розклад матчів

Данія – Туніс – 22 листопада, 15:00 ("Едьюкейшн Сіті", Ер-Райян)

Франція – Австралія – 22 листопада, 21:00 ("Ель-Джануб", Вакра)

Туніс – Австралія – 26 листопада, 12:00 ("Ель-Джануб", Вакра)

Франція – Данія – 26 листопада, 18:00 ("Істад 974", Доха)

Австралія – Данія – 30 листопада, 17:00 ("Ель-Джануб", Вакра)

Туніс – Франція – 30 листопада, 17:00 ("Едьюкейшн Сіті", Ер-Райян)

Франція

Рейтинг ФІФА: 4-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1998, 2018)

Головний тренер: Дідьє Дешам

Капітан: Уго Льоріс

Провідний гравець: Кіліан Мбаппе

"Триколірні" поїдуть у Катар знімати "чемпіонське прокляття". У XXI столітті чинний володар Кубка світу лише одного разу зумів пройти "похмільний" груповий етап. Це бразильці дійшли до чвертьфіналу на ЧС-2006, вигравши свій квартет. А ті ж французи в 2002-му без жодної перемоги фінішували останніми.

У Дідьє Дешама достатньо проблем. Тріумфальний Мундіаль у Росії виглядав трампліном до подальших тривалих успіхів. Однак, на Євро-2020 Францію в 1/8 фіналу сенсаційно зупинила збірна Швейцарії. Трохи реабілітувалися "триколірні" восени торік, коли взяли Лігу націй завдяки поверненню Каріма Бензема.

Володар "Золотого м'яча" в обоймі й зараз. Та є інші втрати. І якщо Погба з Канте тренерський штаб сяк-так зможе замінити Рабйо та молодими Чуамені з Камавінгою, то травма Нкунку стала геть невчасною. Дешам якраз тестував формацію 4-4-2, де провідні ролі з організації ширини були відведені останньому та Рабйо в топ-формі.

Тепер же збірна Франції, найімовірніше, повернеться до ідеї з трьома центрбеками. Натомість однозначно визначити схему буде складно. Гнучкість Грізманна, який буде водночас і вінгером, і відтягнутим нападником, і атакувальним хавбеком, дозволить побачити цілий розсип побудов – 3-4-3, 3-4-1-2, 3-5-2.

Австралія

Рейтинг ФІФА: 38-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (2006)

Головний тренер: Грем Арнольд

Капітан: Метью Раян

Провідний гравець: Джеймі Макларен

"Соккеруз" вдруге поспіль потрапили до одного квартету з французами та данцями. На ЧС-2018 австралійці билися гідно, але набрали з фаворитами всього 1 очко, а потім ще й "влетіли" Перу в останньому турі. Океанійці тепер, здається, опинилися ще далі бодай від повторення свого найбільшого досягнення – виходу в 1/8 фіналу на Мундіалі-2006.

Зараз в обоймі Грема Арнольда й близько нема зіставних із тодішніми зірок. Що й казати, коли найвідоміший австралієць – Аарон Муй – навіть у шотландському "Селтіку" не став основним. Інші ж грають у других дивізіонах топ-чемпіонатів або в другорядних першостях (Чемпіоншип, Серія B, МЛС, данська Суперліга тощо).

Звісно, в ростері збірної Австралії опинилася справжня перлина. 18-річний Гаранг Куол сенсаційно дебютував у місцевій А-Лізі, оформивши 2 голи та 2 асисти всього за чотири матчі. На горизонті відразу з'явився англійський "Ньюкасл" і віддав 350 тисяч євро за січневий перехід таланта.

Та все ж Куол – проспект, максимумом якого стане роль джокера. Тим більше, команда Арнольда гратиме в консервативні 4-1-4-1. Роль дирижера збірної належить Мую, який допомагатиме обороні та водночас гарантуватиме швидкий перехід до атаки. А вже там на свій шанс чатуватиме надрезультативний на рівні Австралії Джеймі Макларен.

Данія

Рейтинг ФІФА: 10-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (1998)

Головний тренер: Каспер Юлманд

Капітан: Сімон К'яер

Провідний гравець: Крістіан Еріксен

Гра данської команди – справжня насолода для очей нейтрального вболівальника. На Євро-2020 "Багряна гвардія" закохала в себе весь континент, діставшись до півфіналу чемпіонату завдяки власній унікальній філософії. Сучасне уособлення терміну "команда-зірка" підкупило колективізмом у невульгарному значенні слова, від якого повіває сімейним затишком.

Чи не головна перемога сталася за межами поля. Крістіан Еріксен не тільки повернувся у футбол, а й транзитом через "Брентфорд" опинився у лавах МЮ. Там хавбек закріпився в основі та готовий не словом, а ділом віддячити за всі теплі побажання після жахливого інциденту торік. У складі збірної Еріксен буде "десяткою".

Це цілком вписується в прагнення Каспера Юлманда грати в різних варіаціях схеми 3-4-3. Із манкуніанцем в основі формація цілком може трансформуватися в 3-4-1-2, де з глибини опорою Еріксена стане дует виконавців. Наприклад, пара Хьойберг-Ділейні з двома альтернативами (Єнсен, Норгорд). "Розтягувати" ж суперників у ширину будуть фулбеки Мехле та Расмус Крістенсен.

А ось центрфорварди в Данії проблемні. Брейтвейт, Дольберг, Корнеліус, Поульсен цьогоріч не можуть похвалитися ані стабільною ігровою практикою, ані, головне, результативністю. Та класична фраза про зовсім інший турнір чемпіонату світу підходить чи не найбільше.

Туніс

Рейтинг ФІФА: 30-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1978, 1998, 2002, 2006, 2018)

Головний тренер: Джалель Кадрі

Капітан: Юссеф Мсакні

Провідний гравець: Сейфеддін Джазірі

Історія виступів "Карфагенських орлів" на чемпіонатах світу типова для арабських збірних. Тунісці вшосте зіграють у фінальній частині, але досі жодного разу не здолали груповий етап турніру. Негусто і з позитивом – усього дві перемоги за 15 матчів і примарні шанси зламати сумну традицію на катарських полях.

Курйозною стала поява на посаді керманича збірної Тунісу Джалеля Кадрі. Місцевий фахівець був асистентом Мухдьєра Кебаєра, а під час Кубка африканських націй вимушено замінив того через COVID і здолав Нігерію в 1/8 фіналу. Цього виявилося достатньо, щоб стати постійним тренером після форуму.

Кадрі полюбив нетипову схему 4-1-4-1 та, вочевидь, готується застосувати її на ЧС-2022. Підбір виконавців у національній команді дозволяє легко трансформувати побудову в атакувальні 4-3-3 за необхідності. Просто досвідчені Мсакні та Хазрі піднімуться вище та доповнюватимуть в атаці стовпа Джазірі.

Останній вийшов на солідний коефіцієнт результативності, оформивши 10 м'ячів у футболці збірної за 29 поєдинків. У сезоні 2021/22 він солював у єгипетському "Замалеку" і, хоч і розгубив праймову форму в нинішній кампанії, але залишається грізною силою на вістрі атак Тунісу. Принаймні спокій оборонцям суперників у групі Джазірі точно порушить.

Прогноз РБК-Україна Sport для групи D

На папері та за іменами цей квартет цілком позбавлений інтриги. В ідеальному й водночас нудному світі Франція закінчила б виступи з трьома перемогами, Данія – з двома, Австралія – з однією, а Туніс – без очок. Та чемпіонат світу регулярно соромить критиків, особливо в подібних групах.

З надією на тотальну інтригу вболівальники можуть сподіватися мінімум на боротьбу за лідерство між французами та данцями. А де чубляться двоє, там і третій може отримати користь. Отже, вже в другий ігровий день збірні Тунісу та Австралії визначать в очному протистоянні кандидата в темні конячки квартету.