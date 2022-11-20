ЧМ-2022: Испания, Коста-Рика, Германия и Япония – превью группы E Мундиаля

ЧМ-2022, Группа E. Расписание матчей

Германия – Япония – 23 ноября, 15:00 ("Халифа", Эр-Райян)

Испания – Коста-Рика – 23 ноября, 18:00 ("Эль-Тумама", Доха)

Япония – Коста-Рика – 27 ноября, 12:00 ("Ахмад бин Али", Эр-Райян)

Испания – Германия – 27 ноября, 21:00 ("Эль-Байт", Эль-Хаур)

Япония – Испания – 1 декабря, 21:00 ("Халифа", Эр-Райян)

Коста-Рика – Германия – 1 декабря, 21:00 ("Эль-Байт", Эль-Хаур)

Испания

Рейтинг ФИФА: 7-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: чемпион (2010)

Главный тренер: Луис Энрике

Капитан: Серхио Бускетс

Ведущий игрок: Педри

"Фурия Роха" прибыла в Катар, чтобы завершить неудачную серию выступлений на чемпионатах мира. После триумфа в 2010 году они попали под "проклятие чемпионов" четыре года спустя, а через восемь потерпели досадное поражение от России в серии пенальти на стадии 1/8 финала. Теперь чудеса должны быть положительными.

На стадии перестройки Испания дошла до полуфинала Евро-2020. Уже тогда на ведущие роли вышли новые исполнители. А на ЧМ-2022 этот тренд, очевидно, усилится. 18-летний Гави, чуть старше Педри, Бальде (обоим по 19), Нико Уильямс, Иереми, Фати (всем по 20) всерьез претендуют на места в обойме.

Луис Энрике достаточно поэкспериментировал с составом, но всегда со схемой 4-3-3. Кадровая интрига сохраняется фактически на всех позициях, даже вратарской. Безальтернативный в роли центрфорварда Альваро Мората, а вот на два места подносчика снарядов для него с полдесятка конкурентов.

Интересен выбор и в средней линии. Бускетс и Родри имеют примерно равные шансы на роль центрального хавбека. Тем временем рядом могут сыграть и юные Педри с Гави, и Льоренте с Солером в расцвете сил, и уже ветеран Коке. Но тренерский штаб испанцев еще и всегда готов подарить сюрприз вроде Сарабии в основе на Евро-2020.

Коста-Рика

Рейтинг ФИФА: 31-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: четвертьфинал (2014)

Главный тренер: Луис Фернандо Суарес

Капитан: Брайан Руис

Ведущий игрок: Жоэль Кэмпбелл

Los Ticos в третий раз сыграют на планетарном форуме. Но повторение успеха ЧМ-2014 пока маловероятно. Дело не в силе соперников – тогда коста-риканцы стали первыми в квартете с мощными Уругваем, Италией и Англией. Карибская сборная банально состарилась за это время.

Средний возраст Коста-Рики постепенно подошел к 30-летнему рубежу. Тот же капитан национальной команды Брайан Руис летом отпраздновал 37-й день рождения. Недалеко убежали и Уостон с Боргесом (по 34), Дуарте и Венегас (по 33), Овьедо (32). Кейлору Навасу вообще 35, но для вратаря это не возраст. Однако у кипера другая проблема – 0 минут в составе ПСЖ в сезоне 2022/23.

На Мундиале наставник коста-риканцев Суарес поставит на формацию 4-2-3-1. Именно с этой схемой сборная Коста-Рики завоевала путевку на ЧМ-2022 в плей-офф квалификации против новозеландцев. Los Ticos заточены на контратаки, а их двигателем станет юный Джевисон Беннетт – 18-летний левый вингер английского "Сандерленда".

А еще софиты камер будут возвращены на Жоэля Кэмпбелла. Опытный нападающий, проведший 7 лет на контракте с лондонским "Арсеналом", наиграл 118 матчей за сборную Коста-Рики. И хоть забивает нечасто, но метко. К примеру, на эпохальном Мундиале-2014 дал старт волевой победе над Уругваем, а в июне забил единственный мяч той же Новой Зеландии.

Германия

Рейтинг ФИФА: 11-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: чемпион (1954, 1974, 1990, 2014)

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик

Капитан: Мануэль Нойер

Ведущий игрок: Серж Гнабри

Экс-форвард сборной Англии, а ныне – телеведущий Гари Линекер когда-то сгоряча назвал футбол игрой, в которой соревнуются 22 человека, а побеждают всегда немцы. Правда, после эпического провала Бундестима на Евро-2000 сам автор крылатого изречения заменил его новым – В Европе не осталось слабых сборных, кроме Германии. Нынешняя сборная где-то посередине.

ЧМ-2022, по всей видимости, станет промежуточной станцией в маршруте Ханси Флика к новым великим победам Германии. Тренерский штаб 4-кратных чемпионов мира действительно едва собрал достаточное количество исполнителей для заявки на Мундиаль. Тот же Кроос завершил выступления в сборной, еще несколько звезд несвоевременно травмировались (Ройс, Вернер).

Как следствие, на чемпионат мира поехали 18-летний Юссуф Мукоко и 29-летний дебютант из "Вердера" Никлас Фюллькруг в роли "девятки". А еще здесь Мусиала (19 лет), а также Белла-Котчап и Адейеми, которым по 20. А еще есть 22-летний Шлоттербек и старший на год Хаверц. Куда же здесь мечтать о Кубке мира в этом году?

С такими кадровыми перипетиями спрогнозировать основной состав и схему сборной Германии очень сложно. В тактическом построении 4-3-3 гарантированы места разве что Нойеру, Рюдигеру, Киммиху и Рауму, если они будут здоровы. А вот Гнабри, Сане, Мюллер и все остальные, очевидно, будут циркулировать между полем и скамейкой запасных.

Япония

Рейтинг ФИФА: 24-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: 1/8 финала (2002, 2010, 2018)

Главный тренер: Хадзимэ Мориясу

Капитан: Мая Есида

Ведущий игрок: Такефуса Кубо

"Синие самураи", пожалуй, самые стабильные в своих выступлениях на чемпионатах мира среди всех участников турнира. Японцы после первого выхода на ЧМ-1998 выбирают между двумя опциями – сбором чемоданов после группового этапа и вылетом в 1/8 финала. На катарском Мундиале настал черед первого варианта.

Сборная Японии вряд ли сможет удивить новаторским подходом к тактике. Хадзимэ Мориясу выбрал базовыми схемы 4-2-3-1 и 4-3-3. Его подопечные пытаются перегрузить центр поля, чтобы с одной стороны обезопасить оборонительные редуты, а с другой – иметь контроль мяча для организации атак. Но этот подход – хорошая идея для Азии.

Сложно вообразить, что японская команда будет играть первым номером против Испании либо Германии. Но справиться со средней линией Коста-Рики "шестеркам" Морите и Эндо, а также "десятке" Камаде вполне по силам. А впереди будет солировать "японский Месси" Такефуса Кубо, который, однако, оказался сыроват для мадридского "Реала".

Тотальное большинство из игроков сборной Японии либо защищает цвета европейских клубов, либо имело такой опыт в прошлом. Часть экспертов видит в этом проблему. Мол, местные таланты теряют шарм и уникальность японского подхода к футболу. Но на чемпионатах мира в большинстве своем играют против европейцев...

Прогноз РБК-Украина Sport для группы E

Фаворитами квартета стали европейские сборные. Шансы испанцев выглядят немного более предпочтительными, поэтому они, вероятно, будут следовать за победой в группе. Бундестим вполне может сосредоточиться на победах над здешними андердогами – Коста-Рикой и Японией.

Карибцы и азиаты вроде бы шансов на выход в плей-офф не имеют вообще. Да ,и первые, и вторые в своей истории имеют неожиданные выходы в 1/8 финала. Но для такого развития событий в этом году должны совпасть слишком много обстоятельств. Чудеса на чемпионатах мира, конечно, не редки. И фанаты минимум двух команд в них пожелали верить.