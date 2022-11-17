ЧС-2022: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика та Польща – прев'ю групи C Мундіалю

Національні команди Аргентини, Саудівської Аравії, Мексики та Польщі впродовж восьми днів у листопаді розіграють між собою дві путівки в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

ЧС-2022, Група C. Розклад матчів

Аргентина – Саудівська Аравія – 22 листопада, 12:00 ("Лусаїл Айконік", Лусаїл)

Мексика – Польща – 22 листопада, 18:00 ("Істад 974", Доха)

Польща – Саудівська Аравія – 26 листопада, 15:00 ("Едьюкейшн Сіті", Ер-Райян)

Аргентина – Мексика – 26 листопада, 21:00 ("Лусаїл Айконік", Лусаїл)

Польща – Аргентина – 30 листопада, 21:00 ("Істад 974", Доха)

Саудівська Аравія – Мексика – 30 листопада, 21:00 ("Лусаїл Айконік", Лусаїл)

Аргентина

Рейтинг ФІФА: 3-тє місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1978, 1986)

Головний тренер: Ліонель Скалоні

Капітан: Ліонель Мессі

Провідний гравець: Лаутаро Мартінес

Аргентинська команда їде в Катар, аби здобути третій титул в історії та перший персонально для Лео Мессі. Одному з двох "іншопланетян" сучасного футболу цьогоріч виповнилося 35, тож прийдешній Мундіаль, вочевидь, останній шанс для нього виграти Кубок світу. Володарю всіх призів для повноти колекції якраз бракує "золота" ЧС-2022.

Сміливості мріям фанатів "альбіселесте" додав підбір добровільних помічників Мессі. Лише в номінальних нападниках тут Альварес ("Манчестер Сіті"), Дибала ("Рома") Корреа та Лаутаро (обидва – "Інтер"). Та й низка хавбеків збірної Аргентини полюбляє долучатися до атакувальних дій команди. Ті ж Ді Марія і Де Пауль можуть виконати шедевр, якому б позаздрив будь-який форвард.

Та ось в обороні збірної Аргентини зібрані далеко не вселенські зірки. Так, і центрбеки Ромеро та Лісандро, і флангові виконавці Моліна й Акунья та інші, добротні й працьовиті "конячки". Але не без огріхів. Не дивно, що тренерський штаб латиноамериканців ставить на колективний відбір м'яча.

До формації "альбіселесте" виникають запитання. Щоправда, лише щодо однозначності оцінки. Ліонель Скалоні ставить на щось середнє між 4-3-3 та 4-4-2. У кваліфікації цей підхід дав результат. Аргентинці грали у видовищний футбол із паралельно злагодженою роботою в обороні. Лише 2 пропущені м'ячі в останніх десяти матчах відбору (15 забитих) – доказ обґрунтованості сподівань на трофей.

Саудівська Аравія

Рейтинг ФІФА: 51-ше місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (1994)

Головний тренер: Ерве Ренар

Капітан: Салман Аль-Фарадж

Провідний гравець: Салім Аль-Давсарі

"Орли пустелі" вшосте зіграють на чемпіонатах світу і марять повторенням успіху часів дебютного Мундіалю. На ЧС-1994 у Штатах аравійці переграли збірні Марокко та Бельгії на груповому етапі та з другого місця вийшла в 1/8 фіналу. Там, щоправда, їх зупинили шведи. З того часу Саудівська Аравія їздить на світові форуми з туристичною метою.

Зламати неприємну традицію цьогоріч намагатиметься Ерве Ренар. Французький фахівець невдало з'їздив на ЧС-2018 зі збірною Марокко, хоча магрибці гідно билися і з іспанцями, і португальцями. З моменту переїзду до Аравії він поставив на схему 4-2-3-1. У ній "орли пустелі", найімовірніше, розпочнуть Мундіаль.

Унікальності збірній Саудівської Аравії додає ставка на внутрішній чемпіонат. Усі гравці в заявці національної команди виступають у місцевій Професійній лізі. Головні ж надії уболівальників пов'язані зі Салімом Аль-Давсарі. Саме його гол Єгипту чотири роки тому подарував аравійцям першу перемогу на чемпіонатах світу з 1994-го.

31-річний форвард навіть якось з'їздив на півроку в іспанський "Вільярреал" і зіграв цілі 33 хвилини проти мадридського "Реала" у фінальному турі Ла Ліги. Та в збірній справи Аль-Давсарі непогані – 7 м'ячів і 2 асисти у відборі до ЧС-2022 на позиції лівого вінгера. А якщо він не зможе, то молодий Фірас Аль-Бурайкан допоможе. 22-річний нападник "Аль-Фатеха" оформив 4 голи в сезоні 2022/23.

Мексика

Рейтинг ФІФА: 13-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (1970, 1986)

Головний тренер: Херардо Мартіно

Капітан: Андрес Гуардадо

Провідний гравець: Едсон Альварес

Збірна Мексики в Катар їде в статусі одного з претендентів на вихід у плей-офф. Вікова команда (середній вік – 29,5 років), де низка виконавців ризикують наступні чемпіонати світу побачити лише по ТБ, зібралася неабияк пошуміти на цьогорічному Мундіалі. Усі відомі європейцям імена – Очоа, Гуардадо, Лосано, Хіменес та інші – тут. Буде гучно.

На користь цього прогнозу і персона керманича "зелених". Херардо Мартіно – ще один із когорти учнів схибленого на тактиці аргентинця Марсело Б'єлси. Отже, збірна Мексики нинішнього призову гратиме красиво сама та даватиме грати іншим. Аби суперник лише б хотів. А восьма поспіль участь нащадків ацтеків і майя у турнірі ставить руба питання про статус футбольної нації.

Мексика часів Мартіно зазвичай грають за схемою 4-3-3. Він почав грати з цією формацією відразу та стартував на чолі національної команди 11-матчевою серією перемог. І навіть тимчасові невдачі в товариських матчах навряд змусять тренерський штаб "зелених" до тактичних змін. Хіба що косметичних.

Головну ж увагу до себе в складі мексиканців притягує Едсон Альварес. 25-річний латиноамериканець три роки тому переїхав до Амстердама, щоб замінити в "Аяксі" де Лігта. Натомість на берегах Нордзе-каналу він розкрився як здібний опорник, який став диригентом переходу "аяксидів" із оборони в атаки. Так Альварес робитиме і в збірній.

Польща

Рейтинг ФІФА: 26-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: "бронза" (1974, 1982)

Головний тренер: Чеслав Міхнєвіч

Капітан: Роберт Лєвандовскі

Провідний гравець: Пйотр Зєліньскі

Кинути виклик амбіціям аргентинців і мексиканців готова збірна Польщі. "Кадра" налаштована здолати понад 35-річне прокляття невиходів із групи на чемпіонатах світу. Востаннє поляки грали в плей-офф ще на ЧС-1986, коли в 1/8 фіналу "згоріли" Бразилії (0:4). Потім тричі пакували валізи після групового етапу, а ще 5 разів пролетіли повз Мундіаль.

Польща теж має зірку на низькому старті заходу кар'єри. Роберт Лєвандовскі несправедливо не отримав "Золотий м'яч" у 2020-2021 рр., тож прагне залишити по собі пам'ять на планетарних форумах. Будьмо реалістами. Аби "орли" стали чемпіонами світу, повинно трапитися диво ще більше, ніж у 2004 році з тріумфом Греції на Євро.

Та витягнути рідну збірну в 1/8 фіналу чи навіть чвертьфінал цілком під силу навіть 34-річному Лєвандовскі – центральній фігурі "Кадри". Поруч із ним сплав молодих і досвідчених: 20-річний Залєвскі, 28-річний Зєліньскі, 34-річний Глік та інші в діапазоні від 20-ти до 35-ти. Цілком імовірно, що саме збірна Польщі стане ілюстрацією до словосполучення "віковий баланс".

Попри використання схем із чотирма оборонцями, підбір виконавців дозволить "Кадрі" ситуативно грати в три та Кешем попереду. Ключові ролі в тактичних перебудовах відведені двом – Крихов'як додатково захищатиме оборону в час контрвипадів, а Зєліньскі гратиме другого нападника, щоб відволікти увагу від Лєвандовскі. Гікам точно буде цікаво.

Прогноз РБК-Україна Sport для групи C

Ключове протистояння квартету запланували на перший ігровий день. Саме очна зустріч Мексики та Польщі стане заспівом до подальших подій у групі. Перемога однієї з команд зробить іншу аутсайдером перегонів за путівку в плей-офф.

Нічия ж виведе на перший план необхідність розгрому аравійців із чіплянням за позитивний підсумок із Аргентиною. Остання – безумовний фаворит. На заваді здобуттю "альбіселесте" дев'яти очок у групі можуть стати лише самі аргентинці. Збірна ж Саудівської Аравії, імовірно, вкотре здобуде безцінний досвід.