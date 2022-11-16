ЧС-2022: Катар, Еквадор, Сенегал і Нідерланди – прев'ю групи A Мундіалю

Збірні Катару та Еквадору зійдуться в матчі-відкриття чемпіонату світу-2022 у найближчу неділю. За вихід у плей-офф турніру вони також змагатимуться зі збірними Сенегалу та Нідерландів.

ЧС-2022, Група A. Розклад матчів

Катар – Еквадор – 20 листопада, 18:00 ("Ель-Байт", Ель-Хаур)

Сенегал – Нідерланди – 21 листопада, 18:00 ("Ель-Тумама", Доха)

Катар – Сенегал – 25 листопада, 15:00 ("Ель-Тумама", Доха)

Нідерланди – Еквадор – 25 листопада, 18:00 ("Халіфа", Ер-Райян)

Еквадор – Сенегал – 29 листопада, 17:00 ("Халіфа", Ер-Райян)

Нідерланди – Катар – 29 листопада, 17:00 ("Ель-Байт", Ель-Хаур)

Катар

Рейтинг ФІФА: 50-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: –

Головний тренер: Фелікс Санчес

Капітан: Хассан Аль-Хайдос

Провідний гравець: Алі Алмоез

Господарі дебютують на світових форумах із неабиякими амбіціями. Понад півтора десятиліття Катар на державному рівні готувався до вривання в еліту планетарного футболу. Тамтешні функціонери взяли за основу "іспанську модель" і довгим ріалом заманили на береги Перської затоки цілу плеяду красивих і розумних піренейців.

Один із них – Фелікс Санчес. Після десяти років у знаменитій "Ла Масії" – футбольній фабриці "Барселони" – він пройшов у Катарі шлях від мультиспортивної академії Aspire до національної команди. До виступу на ЧС-2022 іспанський фахівець уже двічі проявив себе, взявши Кубок Азії зі збірною U-19 у 2014 році та Кубок Азії-2019 з дорослою командою.

Збірна Катару останнім часом виходить у формації 3-5-2 (5-3-2). Ця схема дозволяє маскувати проблеми в обороні, додаючи стабільності в протистоянні сильнішим командам. Ліворуч гратиме Хомам Ахмед, який робить фланг гнучким, оскільки однаково добре виглядає і в обороні, і в атаці.

Правий край "бордових" натомість став індикатором ігрової моделі. Якщо виходить Ро-Ро, то акцент буде на обороні, з'являється Мохаммед – наголос на атакувальних діях. У нападі ж найбільш вірогідним є поява дуету форвардів у складі Алі та Афіфа, які на двох оформили 63 голи за збірну Катару.

Еквадор

Рейтинг ФІФА: 44-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (2006)

Головний тренер: Густаво Альфаро

Капітан: Еннер Валенсія

Провідний гравець: Мойзес Кайседо

"Триколор" досить упевнено завоював путівку на Мундіаль. Еквадорці під керівництвом аргентинського фахівця Густаво Альфаро фінішували 4-ми в кваліфікації, хоч в останніх чотирьох матчах відбору набрали всього 3 пункти. Зате команда виглядала вкрай сильно проти Бразилії та Аргентини (2 бойові нічиї та неочевидні поразки).

Тепер збірна Еквадору боротиметься за умовне друге місце в квартеті ЧС-2022. Альфаро після серії експериментів, здається, зупинився на схемі 4-3-3. "Бульдог" у центрі поля захищатиме четвірку оборонців від проблем, а попереду солюватиме Мікаель Естрада (6 м'ячів у кваліфікації). 26-річний нападник ніколи не грав у Європі, тож матиме чудову нагоду "продати" себе за океан.

Натомість ветеран Еннер Валенсія, вочевидь, матиме роль джокера. Та головною зіркою цього призову еквадорської збірної залишається Мойзес Кайседо. Хавбек, якому щойно виповнився 21, прописався в основі англійського "Брайтона" і буде на перших ролях і в збірній. Щоправда, в середній лінії він, найімовірніше, гратиме лівіше.

Тим часом роль згаданого "бульдога" дістанеться Карлосу Груесо зі скромного німецького "Аугсбурга". А в лінії оборони зібралося ще кілька виконавців із постійною практикою в Європі (Еступіньян, Інкап'є, Пресіадо) та МЛС (Арреага, Паласіос). Чим не претендент на вихід у плей-офф Мундіалю?..

Сенегал

Рейтинг ФІФА: 18-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/4 фіналу (2002)

Головний тренер: Аліу Сіссе

Капітан: Каліду Кулібалі

Провідний гравець: Садьйо Мане

Про футбольний Сенегал широкий загал дізнався у 2002 році. Тоді дебютанти чемпіонатів світу сенсаційно виступили на турнірі в Японії та Південній Кореї, стартувавши з перемоги над чинним чемпіоном Францією. Те покоління "Левів Теранги" дійшло до чвертьфіналу, де драматично програло туркам в овертаймі. Зате дало вагомий досвід Аліу Сіссе.

Нині він – 46-річний тренер, який вдруге поспіль везе спадкоємців тієї команди на Мундіаль. На ЧС-2018 сенегальці прикро вилетіли після групового етапу, поступившись Японії за сьомим (!) додатковим показником – кількістю жовтих і червоних карток. Двічі Фортуна так підвести команду Сіссе навряд зможе.

Головною проблемою збірної Сенегалу перед стартом ЧС-2022 стало здоров'я Садьйо Мане. Лідер і головна зірка команди травмувався у матчі "Баварії", але все ж потрапив до остаточної заявки "Левів Теранги". Щоправда, за чутками, мінімум перший матч планетарного форуму він змушений буде пропустити.

Та навіть за відсутності другого в голосуванні за "Золотий м'яч" виконавця Сенегал, найімовірніше, гратиме за схемою 4-3-3. Зірки тут будуть і попереду, і позаду. Якщо атакувальну трійку мають скласти забивні Мане, Сарр і Діа, то в обороні царюватиме голкіпер "Челсі" Менді, а його одноклубник Кулібалі бетонуватиме центральну зону разом із Діалло (РБ "Лейпциг").

Нідерланди

Рейтинг ФІФА: 8-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: фінал (1974, 1978, 2010)

Головний тренер: Луї ван Гал

Капітан: Вірджил ван Дейк

Провідний гравець: Мемфіс Депай

"Ораньє" після провалу відбору на ЧС-2018 знову приїхали на Мундіаль. Та з дому головну команду відправили не лише з надіями, а й побоюваннями. Нестабільні виступи переслідують нідерландців ось вже 8 років. На чемпіонаті світу-2014 вони спалахнули востаннє, а нинішня збірна надто подібна з тим "бронзовим" зразком.

Справа не лише в персоні головного тренера. Хоча повернення Луї ван Гала стало справжньою сенсацією. Суворий фахівець на прізвисько "Залізний тюльпан" виявився рятівною паличкою Нідерландів. Наддосвідчений керманич вивів своїх підопічних із непростої кваліфікаційної групи, залишивши позаду міцних турків і норвежців.

Тренерський шлях ван Гала гідний окремої кінострічки чи навіть драматичного серіалу. Він кинув виклик самому Йохану Кройфу та виборов право на існування власної футбольної філософії. Нідерландець шокував усіх переродженням збірної на ЧС-2014 і повернув моду на гру з трьома оборонцями. Тепер усі чекають на нові "родзинки" з Амстердама.

Головна вада команди – відсутність зірок світового рівня, окрім хіба що ван Дейка. Так, де Лігт виступає за "Баварію", а де Йонг і Депай виходять у складі "Барселони", та всіх їх уболівальники, оглядачі, а іноді й тренери радо роблять цапами-відбувайлами, коли щось іде не так. Ван Гал, вочевидь, намагатиметься перетворити їхню спортивну злість від такого стану речей у звершення на полях Катару.

Прогноз РБК-Україна Sport для групи A

Збірна Нідерландів стала фаворитом квартету. На користь "помаранчевих" статус історичного гранда та кращий підбір виконавців. Пощастило і з календарем. У стартовому турі підопічні ван Гала зіграють проти Сенегала без травмованого Мане.

Натомість із господарями, до яких завжди прихильні судді, вони зустрінуться у фінальний ігровий день. До того часу нідерландці вже можуть гарантувати вихід із групи. На папері претендентами на другу путівку в 1/8 фіналу виглядають Еквадор і Сенегал. Обидві команди можна назвати "тренерськими", тож ключовим стане їхнє очне протистояння.

Для Катару підготували роль аутсайдера. Та на турнірах масштабу чемпіонату світу важливою складовою є прихильність Фортуни. Несподівана перемога на старті з потенційною нічиєю з Нідерландами, яким уже нічого не треба, в останньому турі, нівелюють усі пророцтва до Мундіалю.