В четырех областях есть обесточивание после российских атак, - Минэнерго

Из-за новых атак российских оккупантов на утро 21 января обесточены потребители в четырех областях. Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Telegram .

Какова ситуация в энергетике Украины

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Продолжается ликвидация последствий постоянных атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго работают непрерывно", - рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

В результате ночных атак врага на утро обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах, добавил он.

Какая ситуация в столице и области

В Киеве и Киевской области ситуация осложнена дополнительной нагрузкой из-за морозов. К восстановлению света и тепла привлечены аварийные бригады из других областей и Укрзализныци.

Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют.

В то же время в столице восстановлено водоснабжение.

Ведется пересмотр работы объектов критической инфраструктуры для высвобождения дополнительных объемов электроэнергии для населения. Киев получил 55 генераторов из резервного хаба Минэнерго и ожидает помощи от международных партнеров.

Отключение света

В Одесской области сетевые ограничения сохраняются.

В других регионах действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных предприятий. В ряде регионов применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов.

Из-за массированных атак РФ в энергосистеме Украины введен режим чрезвычайной ситуации.