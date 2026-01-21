В четырех областях есть обесточивание после российских атак, - Минэнерго
Из-за новых атак российских оккупантов на утро 21 января обесточены потребители в четырех областях. Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Telegram.
Какова ситуация в энергетике Украины
"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Продолжается ликвидация последствий постоянных атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго работают непрерывно", - рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.
В результате ночных атак врага на утро обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах, добавил он.
Какая ситуация в столице и области
В Киеве и Киевской области ситуация осложнена дополнительной нагрузкой из-за морозов. К восстановлению света и тепла привлечены аварийные бригады из других областей и Укрзализныци.
Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют.
В то же время в столице восстановлено водоснабжение.
Ведется пересмотр работы объектов критической инфраструктуры для высвобождения дополнительных объемов электроэнергии для населения. Киев получил 55 генераторов из резервного хаба Минэнерго и ожидает помощи от международных партнеров.
Отключение света
В Одесской области сетевые ограничения сохраняются.
В других регионах действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных предприятий. В ряде регионов применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов.
Из-за массированных атак РФ в энергосистеме Украины введен режим чрезвычайной ситуации.
Последствия российских атак
С осени 2025 года Россия регулярно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, вызывая блэкауты в городах. 9 и 13 января Киев и область подверглись массированным ударам по энергообъектам, тысячи домов остались без отопления, были введены аварийные отключения света.
В ночь на 20 января новый ракетно-дроновой удар оставил тысячи домов в столице без тепла при -15°C.
Вчера министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что с октября 2025 года РФ повредила около 8,5 ГВт энергогенерации Украины.
Для покрытия дефицита и восстановления разрушенных объектов стране срочно нужна помощь на 1 млрд долларов.
Сегодня в ряде областей Украины снова введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений там не действуют. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.