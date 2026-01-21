ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В четырех областях есть обесточивание после российских атак, - Минэнерго

Среда 21 января 2026 11:45
UA EN RU
В четырех областях есть обесточивание после российских атак, - Минэнерго Фото: в четырех областях есть обесточивание после российских атак (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Из-за новых атак российских оккупантов на утро 21 января обесточены потребители в четырех областях. Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Telegram.

Какова ситуация в энергетике Украины

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Продолжается ликвидация последствий постоянных атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго работают непрерывно", - рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

В результате ночных атак врага на утро обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах, добавил он.

Какая ситуация в столице и области

В Киеве и Киевской области ситуация осложнена дополнительной нагрузкой из-за морозов. К восстановлению света и тепла привлечены аварийные бригады из других областей и Укрзализныци.

Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют.

В то же время в столице восстановлено водоснабжение.

Ведется пересмотр работы объектов критической инфраструктуры для высвобождения дополнительных объемов электроэнергии для населения. Киев получил 55 генераторов из резервного хаба Минэнерго и ожидает помощи от международных партнеров.

Отключение света

В Одесской области сетевые ограничения сохраняются.

В других регионах действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных предприятий. В ряде регионов применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов.

Из-за массированных атак РФ в энергосистеме Украины введен режим чрезвычайной ситуации.

Последствия российских атак

С осени 2025 года Россия регулярно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, вызывая блэкауты в городах. 9 и 13 января Киев и область подверглись массированным ударам по энергообъектам, тысячи домов остались без отопления, были введены аварийные отключения света.

В ночь на 20 января новый ракетно-дроновой удар оставил тысячи домов в столице без тепла при -15°C.

Вчера министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что с октября 2025 года РФ повредила около 8,5 ГВт энергогенерации Украины.

Для покрытия дефицита и восстановления разрушенных объектов стране срочно нужна помощь на 1 млрд долларов.

Сегодня в ряде областей Украины снова введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений там не действуют. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Война в Украине Отключение света Блэкаут Энергетики
Новости
В четырех областях есть обесточивание после российских атак, - Минэнерго
В четырех областях есть обесточивание после российских атак, - Минэнерго
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка