"Чотири папки з варіантами дій". У Генштабі розкрили плани на фронті у 2026 році

10:07 10.03.2026 Вт
2 хв
Яких дій на фронті чекати від ЗСУ у 2026 році?
Костянтин Широкун Уляна Безпалько
"Чотири папки з варіантами дій". У Генштабі розкрили плани на фронті у 2026 році Фото: у Генштабі розкрили плани на фронті у 2026 році (Getty Images)

Українські військові мають кілька варіантів дій на кожному напрямку. Важливо не давати росіянам володіти ініціативою та перешкоджати їх наступам.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко.

Читайте також: Контратаки ЗСУ на півдні можуть зірвати наступ РФ навесні та влітку, - ISW

Відповідаючи на питання, чи є якісь операції, які планувалися Генштабом раніше, але які не відбулися з тих чи інших причин, Комаренко підкреслив, що така робота ведеться постійно.

"Робота з пошуку напрямків дій йде постійно. І якщо обирається та опрацьовується якийсь напрямок, але там дії не проводилися, то це не означає, що вони там не будуть проводитися у майбутньому. Напрацювання щодо тих чи інших ділянок у нас є – наприклад, ось чотири папки з варіантами дій на напрямках, які можуть бути реалізовані і чекають свого часу", - зазначив Комаренко.

За його словами, бувало, що військові відпрацьовували варіанти дій на одному з напрямків, але тоді це реалізувати не вдалося. Пізніше, минулого року ми знову повернулись до тих напрацювань, але в результаті діяли на іншому напрямку.

"Наша розвідка працює. Відповідно до дій противника ми плануємо і свої оборонні дії. Якщо ми не будемо володіти ініціативою, а натомість будемо просто відбиватись, то рано чи пізно нас доб'ють. Тому окремо плануються дії, які примусять противника змінити свої плани", - додав начальник Головного оперативного управління Генштабу.

Він також додав, що на тих напрямках, де він буде наступати – плануються оборонні дії. На інших напрямках – будуть дії, які змусять ворога діяти так, як він не планував, так, як вигідно ЗСУ.

"І це не обов'язково будуть безпосередньо дії військ, плануємо і асиметричні дії. Буде щось таке, чого він не очікує", - підкреслив Комаренко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові у ході зимово-весняного контрнаступу на південному напрямку змогли звільнити близько 460 квадратних кілометрів територій.

Також аналітики ISW зазначили, що українські військові у ході наступу на південному напрямку фронту звільнили до десяти населених пунктів.

